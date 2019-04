Mit Marktständen, einer Bäckerei und weiteren Initiativen will der Bauherr des Sonnenparks Probstheida dafür sorgen, dass die Grundversorgung im Einkaufszentrum an der Franzosenallee auch in den nächsten Monaten gesichert bleibt. Soeben hat dort der Abriss eines alten Rewe-Marktes begonnen – er weicht einem Neubau.