Leipzig. Der Ansturm auf Leipzigs Schwimmhallen und Freibäder ist ungebrochen. 2016 gab es mit 1,147 Millionen Besuchern – das sind rund 10.000 Gäste mehr als ein Jahr zuvor – wieder einen Rekord. Beliebteste Schwimmhalle bleibt das Sportbad an der Elster, im Sommer zieht das Schreberbad die meisten Gäste an. „Der große Zuspruch zeigt, dass unsere Schwimmstätten einen wichtigen Teil im Leipziger Sport- und Freizeitleben einnehmen“, freut sich Joachim Helwing, der Geschäftsführer der Leipziger Sportbäder. Die Firma betreibt alle acht Hallen und fünf Freibäder im Auftrag der Stadt.

Die Hallenbäder und Saunen verzeichneten dabei im Vorjahr gut 20.000 Besucher mehr (2016: 981.510 Gäste, 2015: 960.291). Dieses Ergebnis wurde erzielt, obwohl die Grünauer Welle und die Schwimmhalle Schönefeld wegen umfangreicher Bauarbeiten teilweise geschlossen waren. Etwa 400.000 Euro hat das Unternehmen allein in Schönefeld investiert, um Sanitär- und Umkleidebereiche zu erneuern, die Wärmedämmung zu verbessern sowie um eine neue dreifachverglaste Fensterfront einzubauen.

Beliebteste Schwimmhalle ist nach wie vor das Sportbad an der Elster (287.776 Gäste) vor der Grünauer Welle (144.216) und der Schwimmhalle Nord (105646). Das Schreberbad führt weiterhin die Rangliste der Freibäder an (57.654 Gäste), die 2016 trotz des wechselhaften Sommers fast an Besucherzahlen des Vorjahres heranreichten (2016: 165.581, 2015: 177.049). Dahinter folgten das Sommerbad Kleinzschocher (37.264) und das Sommerbad Schönefeld (24.678).

Bei den Besuchergruppen setzte sich die Entwicklung der vergangenen Jahre fort: Neben den öffentlichen Besuchern (306.737 Badegäste), den Vereinen (296.342) und den Schulen (202.828) lässt die steigende Bedeutung von Gesundheits- und Präventionssport jene Nutzergruppe noch einmal um sieben Prozent auf 154.459 (2015: 144.648) ansteigen.

Um ihr Angebot auszubauen, wollen die Leipziger Sportbäder weiter investieren. Das nächste Projekt ist die Modernisierung der Schwimmhalle Mitte, die um ein Flachwasserbecken erweitert wird (die LVZ berichtete). Kosten: 5,7 Millionen Euro, davon rund 2,18 Millionen Euro aus der investiven Sportförderung des Freistaates Sachsen. „Wir sind daher froh, dass wir dort mittelfristig weitere Angebote werden machen können“, ergänzt die Kaufmännische Geschäftsführerin Brigitte Teltscher.

Die Arbeiten sollen im März beginnen. Der Umbau startet mit Roh- und Tiefbauarbeiten, deshalb kann die Halle voraussichtlich bis Mai geöffnet bleiben. Wettkämpfe werden dann in die Halle Schönefeld verlagert. Der Schwimmsportverband Leipzig hat dafür sogar eine neue Lautsprecheranlage spendiert. Weitere Modernisierungsarbeiten finden in diesem Jahr in der Schwimmhalle Südost in der Kolmstraße statt, wo im Sommer der Umkleidebereich und die Warmwasseraufbereitung erneuert werden sollen.