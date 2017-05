Leipzig. Seit Februar wurde die Bibliothek Grünau-Mitte in der Stuttgarter Allee bereits vier Mal von Einbrechern heimgesucht. Aufwändige Reparaturmaßnahmen verzögern nun die Wiedereröffnung bis Juni. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, kann wegen der Schäden an den Zugängen derzeit keine Sicherheit für Besucher und Mitarbeiter gewährleistet werden. Der durch die Einbrüche entstandene Schaden beträgt rund 25.000 Euro. Die Reparaturarbeiten laufen, werden jedoch nicht vor Juni abgeschlossen sein. Ausweichmöglichkeiten bietet sich Leipzigern in den Stadtteilbibliotheken Grünau-Süd und Grünau-Nord.

