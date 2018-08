Lokales Tourismus - Biedermeierstrand und Wassersport – Schladitzer See ist ein Magnet für Leipziger Der Schladitzer See hat sich zu einem touristischen Anlaufpunkt der Region entwickelt. Dazu gehören Wassersport ebenso wie der beschauliche Biedermeierstrand, eine Oase mit Konzerten, Lesungen, Musicals.

Am Schladitzer See kann in Jurten übernachtet werde, wie hier eine Praktikantin zeigt. Das Angebot kommt vor allem bei Jugendgruppen gut an.