Bei einer internationalen Betonkanu-Regatta im holländischen Eindhoven ist die „Bieraten“-Mannschaft der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) der Konkurrenz davon gepaddelt. Die Studenten fuhren in den verschiedenen Wettbewerben drei Siege ein, holten dazu dreimal Silber und zweimal Bronze. Außerdem konnten sie den Qualitätspreis für das Boot mit der besten Fertigungsgüte an Land ziehen. Der Wettkampf hatte quasi den Status einer Europameisterschaft, insgesamt waren dabei am letzten Wochenende 17 Hochschulteams aus diversen Ländern am Start.

Auf Erfolgskurs gingen die rund 20 beteiligten Leipziger Kommilitonen mit ihren zwei neuen Kanus, die Anfang Mai an der Connewitzer Schleuse auf die Namen „BlackBEERd“ und „Eilenburg“ getauft worden waren. Die Wasserfahrzeuge sind jeweils fünf Meter lang, 70 Zentimeter breit und haben eine Wandstärke von nur fünf Millimetern. Gefertigt sind sie aus einer speziellen Leichtbeton-Mischung, zwischen den zwei hauchdünnen Schichten sind Glasfasern eingelagert. Die „Eilenburg“ ist mit rund 44 Kilogramm das bisher leichteste der seit 2015 an der HTWK gebauten elf Kanus.

Lange dominierten die Niederländer die Szene, bei einer Regatta 2017 schoben sich die HTWK-Besatzungen bei den Frauen und Männern aber erstmals nach vorne und zementierten nun ihre Dominanz. Nach der Bootstaufe hatten die Studenten kräftig auf der Weißen Elster trainiert und sich am 24. Mai mit Autos und Boots-Anhängern auf den Weg nach Eindhoven gemacht. „Die Bieraten auf Eroberungstour“ hieß es zu den von der Anreise geposteten Fotos.

Von Mario Beck