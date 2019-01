Leipzig

Gibt es eine Zukunft am Gleisdreieck in der Arno-Nitzsche-Straße? Nachdem die Polizei vor einer Woche im besetzten „Black Triangle“ eingerückt war, blockte das Rathaus schon mal präventiv ab. „Die Stadt Leipzig sieht kaum Chancen für eine Übernahme des Bahn-Grundstücks im südlichen Gleisdreieck im Stadtteil Marienbrunn“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Eine erste Überprüfung zeigte eine bereits dokumentierte Schadstoffbelastung sowie hohe Anforderungen an den Denkmalschutz.“ Für die Deutsche Bahn ( DB) AG sind dies hingegen „alles überwindbare Punkte“, wie Eckart Fricke, Konzernbevollmächtigter für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Dienstag auf Anfrage der LVZ sagte. „Wir sind weiterhin mit der Stadt und mit Investoren im Gespräch, was die Nachnutzung anbetrifft.“

Düstere Bestandsaufnahme

Dabei klang es eher düster, was die Stadt als erste Bestandsaufnahme nach dem Auszug der Hausbesetzer mitteilte: „Untersuchungen ergaben erhöhte Schadstoffgehalte im Boden. Für eine eventuelle Nachnutzung ist ein Gutachten für zur Gefährdungsabschätzung erforderlich. Ein Grundstückskauf beinhaltet aus Sicht der Stadt hohe Risiken für den Steuerzahler und ist daher nicht realistisch.“ Im Jahr 1905 wurden die Gebäude auf dem etwa 10 000 Quadratmeter großen Areal errichtet – ein Kraftwerk samt Turbinenhalle, Kesselhaus und Kohlebunker sowie vier kleinere Wohngebäude. Seit 1993 steht die Immobilie nach Angaben der Kommune unter Denkmalschutz. Und: Das Grundstück, welches noch bis 1994 benutzt worden war, sei als ehemaliges Bahn-Betriebsgelände mit Ölkeller, Kohlelager und Werkstätten im sächsischen Altlastenkataster erfasst.

Funktionierendes Altlastenmanagement

„Wir haben zig solcher Grundstücke, wo wir mit einem Altlastenmanagement bundesweit gute Erfahrungen haben“, so Fricke. „Für die Bahn ist das kein Neuland, wir haben viele solcher Flächen wieder sauber bekommen.“ Es sei lediglich eine Frage der Zeit, da es sich um eine biologische Sanierung handele. Die Kosten dafür würden von der Bahn übernommen werden, versicherte der Konzernbevollmächtigte. Auch hinsichtlich des Denkmalschutzes sehe die DB keine größeren Probleme. Derzeit werde eine Bestandsaufnahme gemacht. Weil die Besetzer viele bauliche Veränderungen vorgenommen hätten, müsse die zuständige Behörde zunächst den aktuellen Zustand einschätzen. Wie berichtet, hatten die illegalen Bewohner unter anderem eine rudimentäre Sauna, einen Sportraum und Probenräume für Bands hergerichtet. Vor Zugriff von außen schützten diverse Sperren.

Wichtiger Ansprechpartner

Obwohl die Stadt eigene Kaufabsichten nahezu ausschließt: Die DB sieht in der Kommune nach wie vor einen ihrer wichtigsten Ansprechpartner. „Selbst wenn sie nicht als Käufer auftritt, möchten wir gemeinsam mit der Stadt über die Nachnutzung reden“, so Fricke. Er betonte erneut, dass das ehemalige Umspannwerk kein Renditeobjekt für das Unternehmen sei.

Das Areal war im Juni 2016 vom linken „Kulturkollektiv Arno-Nitzsche“, wie sich die Besetzer nannten, in Beschlag genommen worden. Die Bahn zog bis zum Bundesgerichtshof, um mit zivilrechtlichen Schritten ihr Grundstück zurückzubekommen.

Von Frank Döring