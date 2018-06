Leipzig

Mit einem musikalischen Feuerwerk aus bekannten Operetten und Musicals, dargeboten vom Ensemble der Musikalischen Komödie und ihrem Gast Marguerite Kollo, geht am Sonntagabend das Stadtfest zu Ende.

„Wir sind bisher sehr zufrieden, bis auf den Regenguss am Freitagabend hat alles gepasst. Es gab keinerlei nennenswerten Zwischenfälle“, sagt Bernd Hochmuth, dessen Agentur die Veranstaltung für die Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH organisiert. Auf dem Augustusplatz geben sich am Sonntag Fechter um Jörg Fiedler und andere Sportler die Ehre, richten eine Meisterschaft aus.

Umjubelt war am Sonnabend das aus „Let’s Dance“ bekannte fünffache Weltmeisterpaar Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov, die auf Einladung der Tanzschule Oliver & Tinas auf der Marktbühne einen Showtanz nach „50 Shades of Grey“ hinlegten – sie tanzte sogar mit verbundenen Augen.

„Es ist unser Traum, den Weltrekord in Showtanz zu brechen, der mittlerweile bei sechs liegt. Acht ist mein Ziel, denn das ist meine Glückszahl“, so Vadim Garbuzov.

Viele Teenies fuhren hingegen voll auf die Jungs von „Feuerherz“ ab, die auf der Toggo-Bühne auftraten. Dort übte „Super-Träller Voice“ – was wohl gute Stimme heißen sollte – Kate Hall mit vielen Kids die „Choreo“ für Tanzschritte. Rockig wurde es mit Petra Zieger, schlagerseelig mit Doubeln von Wolle Petry oder Roland Kaiser.

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt spielte sogar ein Abba-Medley, die Leute ließen sich auf dem Biertresen sitzend fotografieren. Der Gerstensaft fließt auch am Sonntag reichhaltig, was den Sponsoren zugute kommt. Ohne die ist so ein Stadtfest nicht auszurichten, betonte Hochmuth.

Am Sonntag steht am Abend noch Oli P. auf der Bühne, viele aus der erfolgreichen Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ kennen. Spätestens seit seinen Cover-Hits „Flugzeuge im Bauch“ und „So bist du“ hatte er sich jedoch auch als Sänger etabliert.

Der deutsche Sänger Oliver Petszokat, kurz Oli P., scherzte mit seinen Fans und machte Fotos während er seinen erfolgreichsten Hit "Flugzeuge im Bauch" sang.

Von Mathias Orbeck