Im Rahmen der Kampagne „Unser Park“ werden in diesen Tagen mehr als 20 Blühstreifen angelegt – verteilt auf neun Anlagen im Stadtgebiet. Die Ansaat des ersten Streifens ging am Dienstag im Clara-Zetkin-Park über die Bühne.

Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal ( Die Linke) und Kinder der Kita „ Marschnerstraße“ gingen gemeinsam zu Werke. Weitere Standorte sind das Rosental, der Friedenspark, der Schönauer Park, der Wilhelm-Külz-Park, der Palmengarten, der Arthur-Bretschneider-Park, der Auensee und die Löbauer Straße.

„ Leipzig ist nicht nur Lebensraum für Menschen, sondern auch für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren“, konstatierte Rosenthal. „Mit den Blühstreifen soll die biologische Vielfalt gefördert und für die Menschen erlebbar gemacht werden. Sie sind Ergebnis einer Zusammenarbeit des Amtes für Stadtgrün und Gewässer, des Amtes für Umweltschutz und des Eigenbetriebs Stadtreinigung.“

Michael Mitterer, Abteilungsleiter Grünanlagen im Eigenbetrieb Stadtreinigung, erläuterte die Vorgehensweise: „In einem ersten Schritt werden die Flächen gefräst. Anschließend erfolgt die Ansaat.“ Die artenreichen Blühstreifen bräuchten ihre Zeit. Im ersten Jahr zeigten sich vor allem Klatschmohn und Kornblumen, für das nächste Jahr erwartet er Margeriten und Glockenmohn, später auch Bocksbart, Witwen- und Flockenblumen.

Die Blühstreifen leisten einen wertvollen Beitrag zur biologischen Vielfalt, weil das erhöhte Blütenangebot die Lebensgrundlage der heimischen Insekten verbessert, wovon wiederum die Vögel profitieren. Die Blühstreifen erreichen ihr Optimum in einigen Jahren. Am 11. Mai zu „Ein Tag im Park – Tag der biologischen Vielfalt“ erfahren interessierte Leipziger mehr über die Tier- und Pflanzenwelt in der Stadt. Los geht’s um 8 Uhr mit einer Singvogel-Exkursion. Auf einer Wiesen-Exkursion geht es zu den Blühstreifen im Clara-Zetkin-Park. Die Veranstaltung richtet sich besonders an Familien, Kinder und Jugendliche.

