Lokales Naturschauspiel - Blutmond ist in Leipzig nur kurz zu sehen – Nebel wird zum Spielverderber Frühaufsteher bekamen in Leipzig am Montag etwas zu sehen, aber nicht das volle Programm. Während die partielle Mondfinsternis noch bestens zu verfolgen war, ließ sich der Blutmond nur wenige Minuten betrachten. Nebel macht einen Strich durch die Rechnung.

Der Mond erscheint am 21.01.2019 über dem Dach des Kroch-Hochhauses in Leipzig (Sachsen). Der Erdtrabant wurde in der Nacht von 5.41 Uhr bis 6.44 Uhr während einer totalen Mondfinsternis in einen roten Schimmer getaucht und zum "Blutmond". Quelle: Christian Modla