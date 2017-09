Böhmermann in Leipzig: TV-Duell, Erdogan und politische Debatten

Leipzig. Rund 270 Gäste kamen am Montagabend in die Villa Ida, um dem Moderator Jan Böhmermann zu sehen. Interessiert waren noch viel mehr. 2.000 Menschen hatten zuschauen wollen. Die Veranstalter, die Volkshochschule und die Sparkasse Leipzig, hatten die Plätze im Publikumsraum schlussendlich verlosen müssen.

Im Gespräch mit Thomas Bille vom Mitteldeutschen Rundfunk sprach Böhmermann dann über das TV-Duell vom Vorabend, zu dem er selbst 38 Tweets abgesetzt hatte. Außerdem war der türkische Präsident Erdogan Thema, mit dem Böhmermann durch sein "Schmähgedicht" in einen juristischen Streit geraten war. Immer wieder schien an diesem Abend auch der ernste Böhmermann hervor. So sprach er auch davon, wie wichtig es ihm sei, in seiner Sendung mit einem professionellen Team zu arbeiten, das immer wieder Themen aufdeckt, bei denen es sich lohnt, den Konsenz aufzubrechen und Debatten in der Gesellschaft anzustoßen.

lvz