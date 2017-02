Leipzig. Der Botanische Garten der Uni Leipzig zeigt vom 18. bis zum 26. Februar täglich von 10 bis 18 Uhr in einer Sonderausstellung tausende Orchideen. Dort werden laut dem Technischen Leiter des Gartens, Matthias Schwieger, „außergewöhnliche Züchtungen und Hybriden“ in Dschungelatmosphäre präsentiert. Außerdem wird erläutert, wie vom Erscheinungsbild der Pflanze auf den Kulturort geschlossen werden kann. Drei Orchideengärtnereien bieten zudem Pflanzen zum Verkauf an.

Vom 18. bis zum 25. Februar wird täglich um 18 Uhr eine Abendführung durch die Schau angeboten. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. Am 11. März und am 13. Mai lädt der Orchideengärtner des Botanischen Gartens, Thomas Grun, zu Workshops in den Botanischen Garten ein, bei denen er Tipps zur erfolgreichen Orchideenkultur gibt.

Der Eintritt in die Ausstellung kostet fünf Euro, für Ermäßigungsberechtigte vier Euro. Familienkarten sind für 13 Euro erhältlich.

luc