Leipzig. Die Bilder sind infernalisch, das menschliche Drama kaum zu ermessen: Ein 27-stöckiges Hochhaus in London brennt am Mittwoch lichterloh. Menschen sollen sich aus den Fenstern gestürzt haben, es gibt mehrere Tote und rund 200 Feuerwehrleute kämpfen in Großbritanniens Hauptstadt gegen den Großbrand. Auch in Leipzig löst die Nachricht Entsetzen aus, und Fragen: Wäre ein ähnliches Szenario in der Messestadt möglich?

Mit dem 36 Stockwerke hohen City-Hochhaus, dem 32-stöckigen Wintergartenhochhaus oder dem 27 Etagen hohen Hotel Westin hat die Messestadt vergleichbar hohe Mehrgeschosser in prominenter Lage. „Absolute Sicherheit gibt es nicht“, sagt Nils Witte, Fachmann der Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz bei der Leipziger Feuerwehr gegenüber LVZ.de. „Das deutsche Baurecht stellt sehr, sehr hohe Anforderungen an den Brandschutz“, so Witte. Würden diese eingehalten, sei ein Feuer über ein gesamtes Gebäude nicht zu erwarten.

Regelmäßig Übungen

Geht in der Messestadt ein Notruf in der Feuerwehr-Leitstelle ein, „greifen bestimmte taktische Maßnahmen“, so Witte. Alle Leipziger Hochhäuser seien im Leitrechner gespeichert. Mindestens zwei Löschzüge rücken aus, wenn der Alarm in so einem Gebäude losgeht. Vor Ort richten die Feuerwehrleute sofort unterhalb der Brandebene ein Depot ein, von dem aus sie weitere Lösch- und Rettungsarbeiten koordinieren. „All das wird regelmäßig geübt“, so Witte. Damit die Leipziger Einsatzkräfte sich im Ernstfall in den Hochhäusern schon auskennen, machen sie sich in unregelmäßigen Abständen mit verschiedenen Objekten vertraut, erklärt er.

Entscheidend sei aber, dass der Gebäude-Brandschutz in Deutschland so hohe Standards habe: Fassadenbauteile müssen aus nichtbrennbaren Stoffen hergestellt werden, sagt der Leipziger Experte. Schon beim Bau würden Wohnungen brandschutztechnisch getrennt, so Witte weiter. Ziel: Ein Feuer soll sich am besten gar nicht über eine Wohnung hinaus, schon gar nicht über mehrere Geschosse ausbreiten.

Hohe Anforderungen schon zu DDR-Zeiten

Die drei höchsten Wolkenkratzer der Stadt ebenso wie zahlreiche Punkthochhäuser zum Beispiel im Musikviertel wurden allerdings schon zu DDR-Zeiten gebaut. City-Hochhaus, damals Uni-Gebäude, und Wintergartenhochhaus wurden 1972 eröffnet, das Westin-Gebäude 1981 (damals Hotel Merkur). Als Risikofaktor sieht der Brandschutz-Experte das trotzdem nicht: „Auch zu DDR-Zeiten mussten in Hochhäusern für den Brandschutz besondere Anforderungen erfüllt werden“, so Witte.

Dazu gehören vor allem die Rettungswege, denn eins ist klar: Über Leitern kann die Feuerwehr niemanden aus den höheren Etagen retten. Deshalb müsse es mittlerweile speziell ausgestattete Sicherheitstreppenräume geben. Diese seien zum Beispiel mit Überdrucklüftungen ausgestattet. Rauch könne so zurückgedrängt werden - Retter und Flüchtende haben dadurch bessere Chancen.

Hintergrund: Prävention in Leipzig

19 Mitarbeiter gehören in Leipzig zur Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz. Die Branddirektion nennt die Mitwirkung der Feuerwehr im Baugenehmigungsverfahren als einen der Schwerpunkte in der Prävention. Darüber hinaus werden laut Behörde regelmäßige Kontrollen in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Industrieanlagen und auch Kaufhäusern durchgeführt und gegebenenfalls Korrekturen auf den Weg gebracht. Auch die Absicherung öffentlicher Veranstaltungen und die Einrichtung automatischer Brandmeldeanlagen gehört zu den Aufgaben der Präventions-Experten.

Von Evelyn ter Vehn