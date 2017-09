Braunes Leitungswasser nach Rohrschaden im Leipziger Südwesten

Leipzig. Wegen eines Rohrschadens kommt seit Montag im Leipziger Südwesten braunes Wasser aus der Leitung. Betroffen seien die Stadtteile Großzschocher, Knautnaundorf und Knautkleeberg, teilten die Wasserwerke mit. Es wird vorerst vom Wäschewaschen abgeraten, solange das Wasser nicht klar fließt, da sich die Wäsche ansonsten verfärben könnte.

Gesundheitlich bedenklich sei das braune Wasser nicht, so eine Wasserwerke-Sprecherin. Verursacht wurde der Schaden am frühen Nachmittag bei Bauarbeiten an der Abgabestation in Großzschocher. Die betroffenen Viertel würden vorübergehend über eine andere Verteilerstation versorgt. Verursacht werde die Braunfärbung komme durch eine Änderung der Fließrichtung. Dadurch entstünden Verwirbelungen.

Wie lang die Probleme andauern, war am Montagnachmittag noch unklar. Auch wie viele Haushalte betroffen sind, konnte die Sprecherin nicht sagen. „Manche werden es auch gar nicht merken. Das kommt darauf an, wie das Wasser durch die Leitung gedrückt wird und seinen Weg nimmt“, erklärte sie.

nöß