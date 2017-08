Briefwahl in Leipzig ab Montag möglich

Leipzig. Ab kommenden Montag startet in der Messestadt die Briefwahl für die diesjährige Bundestagswahl. Leipziger, die ihre Stimme am 24. September nicht in ihrem Bezirk abgeben können, müssen zuvor einen Antrag stellen. Wie die Stadt Leipzig am Freitag mitteilte, können dazu der vorgedruckte Antrag des Wahlbenachrichtungsbriefes, ein online abrufbares Formular oder ein formloser Antrag per Post oder E-Mail genutzt werden. Dabei sollten Name, Vorname, Geburtsdatum, Leipziger Anschrift und Versandanschrift angegeben werden.

Alternativ kann die Briefwahl ab Montag, den 21. August, auch sofort im Neuen Rathaus vollzogen werden. Bürger nutzen dazu den Eingang Lotterstraße. Geöffnet ist die Briefwahlstelle Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr.

Weitere Infos und die Maske zum Online-Antrag der Briefwahlunterlagen unter leipzig.de/wahlen

jhz