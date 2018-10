Leipzig

Autofahrer müssen sich im Süden von Leipzig auf Behinderungen einstellen. In der Ritter-Pflugk-Straße in Knauthain werden Geländer und Gesims der Brücke über der Weiße Elster restauriert, wie die Stadt am Montag mitteilte. Während der Bauzeit vom 8. bis zum 27. Oktober wird die Straße halbseitig gesperrt.

Die Arbeiten seien nach einem Sturm im Frühjahr notwendig geworden, hieß es. Einige Pfosten und Abdeckplatten müssten ausgetauscht, das Geländer neu gestrichen werden. Der Verkehr soll an der Baustelle vorbeigeleitet werden, so die Stadt.

Von jhz