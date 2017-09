Brückenbauarbeiten schränken Verkehr auf B2 zwischen Leipzig und Markkleeberg ein

Leipzig. In der letzten Septemberwoche kommt es zu Verkehrseinschränkungen auf der B2 zwischen Leipzig und Markkleeberg. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr teilte am Dienstag mit, dass an drei Brückenteilen der Agra-Brücke Fahrbahnerneuerungen beginnen werden. Auf einer Länge von rund 420 Metern soll die Fahrbahndecke auf beiden Richtungsspuren erneuert werden. Die Bauwerke liegen zwischen den Anschlussstellen Goethesteig und Seenallee der B2.

Die Bauarbeiten sind ab Mittwochmorgen, den 27. September, geplant. Die jeweiligen Spuren im Baustellenbereich können dann nur eingeschränkt genutzt werden.

Im Baustellenbereich nur eine Spur befahrbar

In Richtung Markkleeberg bleibt die Verkehrsführung unverändert, im Baustellenbereich ist jedoch nur eine Spur befahrbar. Der Pkw-Verkehr in Richtung Leipzig wird weiterhin über die B2 geführt, allerdings auch einspurig. Lastkraftwagen in dieser Richtung wird östlich und westlich an der B2 vorbeigeführt. Alle Umleitungen werden ausgeschildert.

Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Fahrbahndecke für die Agra-Brücke belaufen sich auf rund 250.000 Euro und werden vom Bund getragen. Die Fertigstellung ist für Anfang November geplant.

dei