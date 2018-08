Lokales Am Samstag - Brückenfest auf Leipziger Sachsenbrücke Das Brückenfest im Clara-Zetkin-Park lädt wieder auf die Sachsenbrücke ein. Zwei Höhepunkte sind die „Straße der Begegnung“ und die Premiere der Performance „many more oder Wie funktioniert eigentlich Gemeinschaft?“.

Das dritte Brückenfest auf der Leipziger Sachsenbrücke am 26. August 2017 zog viele Leipziger in den Clara-Park. Am 25.8.2018 ist es wieder soweit. Quelle: Dirk Knofe