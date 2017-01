„Mein letztes Jahr hat begonnen“, sagt Siegfried Jahn (65). Und meint damit die letzten zwölf Monate seines Arbeitslebens, die gerade begonnen haben. Jahn ist ein „68er“, was auch wieder falsch verstanden werden kann. Mit der Protestbewegung in der Bundesrepublik hatte der geborene Leipziger nie was am Hut.