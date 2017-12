Buden vom Weihnachtsmarkt verschwinden – Neue Höhepunkte auf Markt und Augustplatz

Leipzig. Fünf Tage nach der Schließung des Leipzigers Weihnachtsmarktes verschwinden nun auch die letzten Buden vom Markt. Die Holzhäuschen werden wie jedes Jahr eingelagert und dann im kommenden Jahr wieder herausgeholt. Der Termin für den nächsten vorweihnachtlichen Trubel steht längst fest. Vom 27. November bis 23. Dezember 2018 werden wieder Geschenkartikel, Heißgetränke und Bratwürste angeboten. Damit stehen die Händler im kommenden Jahr einen Tag länger hinter der Ladentheke.

Mit dem Geschäft in der abgelaufenen Saison waren die Unternehmer „zufrieden bis sehr zufrieden, wenn nicht einfach nur glücklich“, hieß es vom Marktamt. Genaue Umsatzzahlen liegen nicht vor.

Während die Buden am Augustusplatz bereits abmontiert worden, wird nun am Markt nachgezogen. Am Platz vor dem Alten Rathaus war mit dem 23. Dezember ein Tag länger geöffnet und das soll auch im nächsten Jahr weiter so bleiben.

Sobald das gepflasterte Areal geräumt ist, schickt der nächste Höhepunkt noch in diesem Jahr seine Vorboten. Auf dem Markt wird in den kommenden Tagen eine XXL-Leinwand aufgebaut. Dort können die Leipziger am späten Silvesternachmittag von 17 Uhr an die Liveübertragung aus dem Gewandhaus mit Beetvovens IX. Sinfonie kostenlosen erleben.

Auch der Augustusplatz versinkt nicht im Winterschlaf, darf sich aber einige Tage länger erholen. Dort startet am 12. Januar mit dem Leipziger Eistraum die Freiluft-Schlittschuh- und Hütten-Gaudi-Saison. Die Eisbahn bleibt bis zum 25. Februar geöffnet.

Von mro