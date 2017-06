Leipzig. Seit Dienstag hat das Leipziger Bürgeramt im Stadthaus geschlossen. Die Behörde zieht von der Markgrafenstraße in die Otto-Schill-Straße. Dort sollen ab Montag, 12. Juni, die Türen öffnen – allerdings zu neuen Zeiten.

Das Stadthaus war bisher die mit mehr als 100.000 Besuchern jährlich die meistgenutzte Anlaufstelle unter den 15 Bürgerämtern in der Messestadt. Ursprünglich war ein Umzug der Verwaltungsstelle bis März 2017 geplant.

Unter anderem soll in der neuen Anlaufstelle ein Ausweisautomat die Bearbeitungszeit verkürzen: So können die Leipziger künftig am Selbstbedienungsterminal ein biometrisches Foto von sich machen, Fingerabdrücke abgeben und Unterschriften leisten. Neben technischer Neuerungen im neuen Bürgeramt soll zudem ein Welcome-Center für Migranten die Arbeit in der Schillstraße aufnehmen.

Insgesamt gibt es 15 Bürgerämter in Leipzig. Aktuelle Informationen zu allen Einrichtungen finden Sie hier.

Neue Öffnungszeiten ab 12. Juni 2017 Montag bis Mittwoch: 8:00 bis 19:00 Uhr

Donnerstag: 12:00 bis 19:00 Uhr

Freitag: 8:00 bis 19:00 Uhr

Samstag: 9:00 bis 14:00 Uhr

