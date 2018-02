Bürgerbeiteiligung zum Leipziger Pleißemühlgraben geht in die zweite Runde

Leipzig. Im Rahmen einer Neugestaltung rund um die Leipziger Hauptfeuerwache soll auch der Pleißemühlgraben wieder offengelegt werden. Er soll in Zukunft als Erholungsort innerhalb der Stadt dienen. bei der Planung holt die Stadt die Meinung der Bürger ein. Die zweite Phase läuft noch bis Mitte März.

Ende des Jahres 2017 konnten die Leipziger bereits angeben, welche Kriterien für sie bei einer Neugestaltung an erster Stelle stehen. Dabei ging es zum Beispiel um Kosten, Infrastruktur oder Geschichte des Ortes. Die Ergebnisse dieser Abstimmung sollen sich bereits in den zwei Entwürfen wiederspiegeln.

Zwei Entwürfe stehen zur Diskussion

In der zweiten Runde werden die zwei konkreten Vorschläge diskutiert und damit auch die Frage, ob der Graben vor oder hinter der Hauptfeuerwache verlaufen soll. Außerdem ist, wie bereits in der ersten Phase, eine Bürgerveranstaltung geplant: Am 7. März stellen Vertreter der Stadt und des Fördervereins Neue Ufer e.V. die Pläne von 18 bis 21 Uhr in der IHK Leipzig vor. Ab 16 Uhr werden auch Ortsbegehungen rund um die Hauptfeuerwache angeboten.

Bis zum 18. März können Leipziger ihre Meinung zu dem Projekt sagen. Im Anschluss werden die Ergebnisse ausgewertet und dem Stadtrat als Entscheidungshilfe vorgelegt werden. Über die Realisierung der Neugestaltung soll noch in diesem Jahr abgestimmt werden.

thiko