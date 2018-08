Leipzig

Die Initiative „Tag der Friedlichen Revolution – Leipzig 9. Oktober 1989“ darf nicht in Frage gestellt werden. Das haben am Dienstag Mitglieder der Initiative sowie Persönlichkeiten, die beim Sturz des DDR-Regimes eine besondere Rolle spielten, in einer gemeinsamen Erklärung gefordert. Zu den Unterzeichnern gehören Stephan Bickhardt, Rainer Eckert, Falk Elstermann, Gesine Oltmanns, Regina Schild, Walter Christian Steinbach, Rolf Sprink und Elke Urban.

Ratsfraktionen sollen Änderungsantrag überdenken

Die Unterzeichner empfehlen den beteiligten Stadtratsfraktionen in Leipzig „dringend“, einen interfraktionellen Änderungsantrag zu einer Verwaltungsvorlage bezüglich des Leipziger Lichtfestes zurückzuziehen. Der Änderungsantrag sehe vor, „die inhaltliche Verantwortung für die thematische Schwerpunktsetzung des Lichtfestes sowie der begleitenden Programme“ einem noch zu gründenden Kuratorium Friedliche Revolution 1989 zu übertragen, das als Beirat gemäß Paragraf 47 der Sächsischen Gemeindeordnung berufen werden soll.

Initiativgruppe könnte Stadtratsvertreter aufnehmen

„Durch diesen formalen Akt würde eine Struktur zerschlagen, die für die nachhaltige Erinnerung an die Friedliche Revolution in Leipzig nicht zu ersetzen ist“, warnen die Verfasser der aktuellen Erklärung. „Der Initiativgruppe empfehlen wir, sich der gewünschten Beteiligung durch Vertreterinnen und Vertreter der Stadtratsfraktionen zu öffnen und damit die demokratische Basis ihrer Arbeit weiter zu stärken.“

Friedensgebet, Demokratie-Rede und Lichtfest

Seit 17 Jahren verantworte die Initiativgruppe die inhaltliche Vorbereitung der Feierlichkeiten am 9. Oktober in Leipzig. Es sei ihr gelungen, den „Tag der Friedlichen Revolution“ als zentralen Termin des Erinnerns an den gesellschaftlichen Aufbruch in Leipzig und der ehemaligen DDR in ganz Deutschland und darüber hinaus europaweit zu verankern. „Mit dem Dreiklang von Friedensgebet, Rede zur Demokratie und Leipziger Lichtfest hat sie ein lebendiges Format der Erinnerung entwickelt, das unterschiedlichste Bevölkerungs- und Altersgruppen anspricht.“

Programm werde stets kritisch ausgewertet

In den zurückliegenden Jahren habe die Initiative erfolgreich mit dem Oberbürgermeister und dem Stadtrat zusammengearbeitet und eine intensive inhaltliche Kooperation mit der LTM GmbH als Veranstalter des Lichtfestes aufgebaut. „Thema, Motto und wesentliche inhaltliche Eckpunkte für die zentralen Veranstaltungselemente zum 9. Oktober wurden jedes Jahr in einem mehrstufigen Workshopverfahren entwickelt und deren Umsetzung im Anschluss an die Feierlichkeiten sorgfältig und kritisch ausgewertet. Dass insbesondere die künstlerische Gestaltung des Lichtfestes unterschiedliche Reaktionen hervorrufen kann, ist dem Format geschuldet und lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Arbeit der Initiativgruppe zu.“ Diese habe sich 2001 aus eigener Initiative gegründet, diene einem selbstgesetzten Auftrag und stehe damit in der Tradition des Herbstes ’89.

Von Jens Rometsch