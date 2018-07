Leipzig

Unmut über Entwicklungen am ehemaligen Freiladebahnhof: Der Bürgerverein Gohlis hat die CG-Gruppe aufgefordert, die bei Nachbarschaftsforen gemachten Zusagen einzuhalten und kulturelle Standorte wie den TV-Club und den So&So zu sichern. Wie berichtet, errichtet der Investor CG-Gruppe dort ein neues Viertel für 3000 Menschen. Grüne und SPD wollen einen ergänzenden städtebaulichen Vertrag verhandeln, damit die Stadt kostenfreie oder zumindest günstige Grundstücke für Schulen, Kitas und Kultur bekommt. Dabei wurde bekannt, dass ein Großteil der Mieter wie die Klubs Kündigungen bekommen haben, weil auf dem Areal diverse Altlasten beseitigt werden müssen. Für den TV-Club gibt es eine Bestandsgarantie nur bis Ende 2019.

Im bisherigen kooperativen Planungsverfahren hat Konsens bestanden, dass deren Standorte erhalten bleiben. „Für uns ist weiterhin wichtig, dass die Ergebnisse des Nachbarschaftsforums von allen Beteiligten ernst genommen werden und so eine ausgewogene Mischung von Kultur, Gewerbe und Wohnen ermöglicht wird, aber auch ausreichend öffentlicher Raum entsteht“, erklärte Hannes Meißner, Vertreter des Bürgervereins im Forum.

„Durch die Kündigungen schafft die CG-Gruppe Tatsachen, die in keiner Weise mit dem Ergebnis des umfangreichen Bürgerbeteiligungsprozesses zusammenpassen“, so Franziska Riekewald, Vize-Fraktionschefin der Linken im Stadtrat. So werde die umfangreiche und gute Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entwicklung des Areals ad absurdum geführt. Sie warf der CG-Gruppe vor, dass es ihr „nicht um die gemeinsame Entwicklung eines Wohnquartiers“ gehe, sondern „um Gewinnmaximierung und Profitstreben“. SPD-Fraktionschef Christopher Zenker: „Wir hoffen, dass die CG-Gruppe jetzt nicht Fakten schaffen will, die den Absprachen im Nachbarschaftsforum zuwiderlaufen. Das kooperative Beteiligungsverfahren, für das das Projekt bislang gelobt wurde, wäre damit beschädigt.“

M.O.