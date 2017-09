Bundestagswahl: Im Leipziger Norden liegt CDU vorn, im Süden die Linke

LEIPZIG. Da lag Spannung in der Luft, selbst die Kronleuchter im Neuen Rathaus schienen zu vibrieren, als in dessen Festsaal am Sonntagabend die Ergebnispräsentation zum Bundestagstagsvotum kurz nach 19 Uhr richtig anlief – zugeschnitten auf die Leipziger Resultate.

Ruth Schmidt, die hiesige Wahlleiterin, war die Ruhe in Person, ließ sich nicht anstecken vom Besuchertrubel: „Wir haben für einen reibungslosen Ablauf gesorgt und auch die Auszählung wird mit der gebotenen Sorgfalt so schnell wie möglich erfolgen“, meinte die erfahrene Chefin des Leipziger Amtes für Statistik und Wahlen. Sie mahnte aber zur Geduld: „Wir haben eine erfreulich hohe Wahlbeteiligung, da dauert alles etwas länger“. Mit rund 75 Prozent rechnete Schmidt.

Im Neuen Rathaus in Leipzig wurden am Sonntagabend die Stimmen der verschiedenen Parteien für die Bundestagswahl ausgezählt. Die AfD schnitt in einigen Wahlbezirken stärkter ab als die etablierten Parteien.

Mehrere hundert Bürger wollten das Finale nicht über die Medien verfolgen, sondern im Rathaus Seite an Seite mit den Wahlmatadoren, den Direktkandidaten. Elf waren es im Norden (Wahlkreis 152), zwölf im Süden (Wahlkreis 153). Für die CDU galt es beide zu verteidigen, die politische Konkurrenz war auf Angriff programmiert – und das Volk im Festsaal verfolgte den Wahlkrimi mit ganz unterschiedlichen Erwartungen.

„Ich bin gespannt, wie die AfD den Etablierten einheizt, die Karten werden neu gemischt“, sagte einer. Ein anderer merkte mit Blick auf die Schar versammelter Direktkandidaten süffisant an: „Ich will sie alle schwitzen sehen.“ Ihre Namen wollten beide nicht in der Zeitung lesen. Werner Holterbrink hatte kein Problem damit: „Die haben alle einen strapaziösen Wahlkampf hinter sich, das verlangt Respekt ab, aber nun wird abgerechnet.“

Vor dem Neuen Rathaus demonstrierten etwa 350 Menschen gegen das gute Abschneiden der AfD. Die Partei wurde in einigen Wahlbezirken stärkste Kraft. Gegen 20.30 Uhr hatte sich vom Connewitzer Kreuz aus ein Protestzug von etwa 170 Menschen in Richtung Neues Rathaus in Bewegung gesetzt. Dort wurden sie von weiteren Demonstranten erwartet. Einige versuchten in das Neue Rathaus einzudringen, wurden aber von der Polizei aufgehalten.

Über die große Videowand flimmerten derweil die Zahlenkolonnen und sorgten – je nach Partei-Couleur – für strahlende oder lange Gesichter im Saal. Christdemokrat Thomas Feist (52), der angetreten war, erneut den Süden zu holen, wusste vorab, dass es enger als früher werden könnte. 2013 erreichte er 34,3 Prozent der Erststimmen und hängte den Zweitplatzierten damaligen Linken-Bewerber um fast zehn Prozent ab.

Kampf zwischen Pellmann und Feist

im Rathaus wollte der Grundschullehrer und Stadtrat Sören Pellmann (40) von den Linken dem Musikwissenschaftler Feist den Marsch blasen und auch die anderen hinter sich lassen. Mit Stand 21 Uhr war noch alles offen. Pellmann, der tagsüber am Grab seines Vaters war, dann Mittagessen kochte und lange liegengebliebene Hausarbeit erledigte, rangierte zwar mit rund 1000 Stimmen vor Platzhirsch Feist und es sah nach einem Paukenschlag aus.

Für den großgewachsenen Linken war es gleichwohl zu früh zum Jubeln. Aber: „Da kann richtig was abgehen“, gab er zu Protokoll. Feist hatte am Morgen einen Gottesdienst besucht und ließ sich dann nicht zu Prognosen verleiten. „Ich zähle auf Ergebnisse, nicht auf Gefühle. Zum Glück sind die DDR-Zeiten vorbei, wo das Ergebnis schon vorher feststand.“ Siegbert Droese (48,AfD) hatte zu diesen Zeitpunkt Platz drei inne und nachmittags noch ein Nickerchen gemacht. „Damit ich jetzt fit bin“. Bei der Alternative für Deutschland herrschte im Rathaus beste Laune, es gab German-Pils.

Jens Lehmann ging für die CDU ins Rennen

Ex-Radprofi Jens Lehmann (49) war für die CDU im Norden ins Rennen gegangen – mit dem Ziel, den Mitbewerbern die Rücklichter zu zeigen. Wie es die nicht mehr nominierte, aber im Rathaus erschienene Bettina Kudla aus seiner Partei vor vier Jahren getan und die Konkurrenz distanziert hatte. Satte 40 Prozent der Erststimmen verbuchte sie damals, gefolgt von der Linke-Kandidatin (23,4 Prozent). „Mal sehen, wie fest Herr Lehmann im Sattel sitzt“, meinte einer, der im Festsaal den Showdown verfolgte und alsbald eine erste Antwort bekam.

Die SPD schnitt bei der Wahl schlecht ab – Kandidat Jens Katzek ärgert sich. Quelle: Christian Modla

Mit Stand 21 Uhr hatte der Horterzieher und Stadtrat einen komfortablen Vorsprung eingefahren und es sah stark danach aus, als ob der ehemalige Olympiasieger direkt in Richtung Berlin rollen wird. „Ich bin optimistisch“, merkte er angesichts des hohen Balkenausschlages auf dem Stimmendiagramm zu diesem Zeitpunkt an, trat aber noch auf die Euphoriebremse. „Als ehemaliger Leistungssportler weiß ich, dass sich im Finish noch alles ändern kann.“ Lehmann, gerade Onkel geworden, hatte am Wahltag eine kleine Familienfeier und natürlich die obligatorische Joggingtour hinter sich gebracht, bevor er ins Rathaus eilte.

Anders als 2013, wo die Linke im Norden noch auf Platz zwei einkam, hatte nun (Stand 21 Uhr) mit Christoph Neumann ein AfD-Mann diesen Rang inne. „Ich war heute bei einer Aufführung im Schauspielhaus und habe da auch Kraft geschöpft.“ Franziska Riekewald von den Linken lag auf Platz drei.

Von Mario Beck