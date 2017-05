Leipzig. Engagierte Teams, verrückte Fahrzeuge und ein irres Rennen am Fockeberg zeichnen den Prix de Tacot am Fockeberg aus. Am Sonntag herrschte zur 26. Ausgabe des Szene-Events der Leipziger naTo buntes Treiben auf dem wohl beliebtesten Hügel der Stadt. Markttreiben und Straßenfest, Massenstart zum Gipfel, Zeitfahren und die kreative "Ingeniuersliga D" zogen das fachkundige, zumindest aber unterhaltungswillige Publikum in den Bann.

