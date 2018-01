„Burglind“ bringt Gewitter nach Leipzig – Verwüstungen im Süden und Westen

Leipzig. Deutschland wird vom ersten Unwetter des Jahres überzogen. Das Sturmtief Burglind hat bis Mittwochmittag vor allem in West- und Süddeutschland für schwere Schäden gesorgt. Die Sturmböen haben teilweise Geschwindigkeiten über 120 Kilometer pro Stunde erreicht.

Ab Mittag und vor allem am Nachmittag muss nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch in Leipzig und dem Umland mit Schauern, teilweise auch mit Gewittern gerechnet werden. Damit verbunden sind Sturmböen, die in der Spitze Geschwindigkeiten von 80 bis 85 Kilometern pro Stunde erreichen können.

Über Nacht lassen die Sturmböen und Gewitter nach. Die Wetterlage beruhigt sich. Morgen ist nur noch mit vereinzelten Schauern zu rechnen.

Nach Aussagen der Deutschen Bahn kann es unter Umständen zu sturmbedingten Verspätungen im Fernverkehr nach Leipzig kommen. Der regionale Bahnverkehr in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ist jedoch nicht betroffen.

Im Straßen- und Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist es hingegen durch umgestürzte Bäume zu erheblichen Behinderungen gekommen. Der Deutsche Wetterdienst warnt örtlich ebenso vor herunter fliegenden Gegenständen wie Ästen und Dachziegeln (mit dpa).

Tipps und Hinweise für das richtige Verhalten bei einem Sturm gibt es vom Meteorologen Jörg Kachelmann.

Von elo