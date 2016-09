Leipzig. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (58) hat am Sonnabend seine Lebensgefährtin Ayleena Wagner (36) geheiratet. Das Paar gab sich am Vormittag um 10.30 Uhr im Mendelssohn-Haus das standesamtliche Ja-Wort und trägt nun den gemeinsamen Familiennamen Jung. Es folgt die kirchliche Trauung in der Nikolaikirche. Anschließend laden die frischvermählten Eheleute zu einem Empfang für geladene Gäste ins Opern-Café.

„Wir haben uns das gut überlegt. Es soll ein klares Bekenntnis sein, dass wir zusammenleben möchten“, sagte der Oberbürgermeister. Er fuhr gemeinsam mit seiner Freundin in einem grünen VW Käfer vor und saß dabei selbst am Steuer. Die standesamtliche Trauung verfolgten enge Familienangehörige, darunter auch Jungs Tochter Alissa.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat seine Lebensgefährtin Ayleena Wagner geheiratet. Zur Bildergalerie

Am Nachmittag zieht sich das Paar dann in den privaten Bereich zurück und feiert mit rund 50 Gästen. Es soll etwas rustikaler zugehen – mit einem Grillbüfett im Garten. „Wir wollen das privat halten, aber auch nicht heimlich an einem anderen Ort, sondern schon in unserer Stadt.“ Glück mit dem Wetter hat die Gesellschaft auf jeden Fall. Die Meteorologen sagen eine laue Sommernacht voraus.

Die Ehe des Oberbürgermeisters mit seiner früheren Frau Juliane Kirchner-Jung (58), von der er sich im Frühjahr 2014 getrennt hatte, war zuvor nach 35 Jahren geschieden worden. Mit ihr zog er vier Kinder groß.

Ayleen Wagner bringt eine sieben Jahre alte Tochter mit in die Ehe. Auch für sie ist es die zweite Hochzeit. In erster Ehe war sie mit dem ehemaligen DHfK-Handballer René Wagner verheiratet.

Matthias Roth/Björn Meine