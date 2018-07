Leipzig

Ab 1. August wird Bus- und Bahnfahren im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) teurer. In Leipzig und Halle steigen die Preise um durchschnittlich 3,5 Prozent, so der MDV am Mittwoch. Bereits im März hatten die Gesellschafter der Preiserhöhung zugestimmt.

In Leipzig muss man für eine Einzelfahrkarte 2,70 Euro und damit zehn Cent mehr, für eine Vierfahrtenkarte 10,80 Euro und damit 40 Cent mehr bezahlen. Das Abo Flex steigt von 4,90 Euro im Monat auf 6,90 Euro. Dafür bekommen die Kunden das Einzelticket mindestens 50 Prozent günstiger. Die Kurzstrecke kostet damit 90 Cent, ein Einzelfahrschein 1,30 Euro.

Flexiblere Abos

Der Verkehrsverbund betont, dass eine neue Abostruktur für Leipzig mehr Flexibilität und „auch einige Preissenkungen“ biete. So kostet das Abo Light künftig 53,90 Euro pro Monat statt 54,70 Euro. Wer erst ab 10 Uhr unterwegs ist, kann dieses Abo auch für 46,90 Euro kaufen. Extras wie Mitnahme von Erwachsenen oder Kindern und Übertragbarkeit müssen extra gebucht werden.

Alte Tickets noch gültig

Neu ist auch, dass die Tageskarte ab 1. August zum 24-Stunden-Ticket wird. Der Fahrschein gilt dann für die exakte Dauer und nicht mehr für einen bestimmten Tag. Fahrkarten, die noch zum bisherigen Preis gekauft werden, dürfen bis Ende 2018 auch genutzt werden.

Erhöhungen in den Landkreisen

In den Landkreisen und Mittelzentren steigen die Ticket-Preise durchschnittlich um 2,4 Prozent. Die Preise für Einzel-, Vierfahrten- und Tageskarten für eine Tarifzone bleiben dabei unverändert. Die Erhöhungen beziehen sich auf die übrigen Preisstufen und Produkte, so der MDV.

Günstiger in Dresden und Chemnitz

In Dresden ist die Fahrt mit dem ÖPNV günstiger. Ein Einzelticket kostet ab 1. August 2,40 Euro, eine Viererkarte 8,60 Euro. In Chemnitz müssen die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel lediglich 2,20 Euro für eine Einzelfahrt zahlen (60 Minuten), das Vierfahrten-Ticket kostet 8 Euro.

Der MDV begründet die aktuelle Tariferhöhung damit, dass die Mobilität gesichert werden und das an vielen Stellen gut ausgebaute Nahverkehrsnetz so erhalten werden könne.

Von Evelyn ter Vehn