CSD 2018 in Leipzig – Suche nach neuem Design

Leipzig. Die Vorbereitungen für den Christopher Street Day 2018 in Leipzig haben begonnen. Das teilte das Planungsteam am Freitag mit. Vorerst treffen sich die Organisatoren noch in größeren Abständen einmal im Monat, um erste Ideen zu sammeln. Das sogenannte Plenum, in dem unterschiedliche Vereine und Initiativen vertreten sind, hatte sich bereits im September gebildet. Es bleibt allerdings weiterhin offen für alle Interessierte.

Inzwischen wurde ein erster Entschluss gefasst: Die neue Gestaltung für den CSD 2018 in Leipzig soll durch einen Wettbewerb ermittelt werden. Bis zum 9. Februar können dafür Vorschläge eingereicht werden.

Die Organisatoren betonten in einer Mitteilung die weitreichende Bedeutung von Entscheidungen zu Ehe für Alle und der Anerkennung des Dritten Geschlechtes. Trotzdem wollen sie mit verschiedenen Aktionen auf die Diskriminierung von Mitgliedern der LGBTIQ-Community hinweisen. Der nächste Christopher Street Day in Leipzig soll vom 13. bis zum 21. Juli veranstaltet werden.

thiko