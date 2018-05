Leipzig

Die Veranstaltung hat ein Gesicht: Die Organisatoren des Christopher Street Day 2018 in Leipzig haben sich für ein Plakat entschieden, das das Fest bewerben soll. „In einer Abstimmung haben wir uns für das Layout von Max Gramm (Fuchs Print) entschieden“, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Sie hofften, viele Leipziger und Besucher damit begeistern zu können.

Der CSD 2018 findet in Leipzig vom 13. bis zum 21. Juli statt. Am letzten Tag ist ein Umzug und ein Straßenfest geplant. Er erinnert – wie Veranstaltungen auf der ganzen Welt – an den ersten bekannten Aufstand von Homosexuellen. Er fand im Juni 1969 in der New Yorker Christopher Street statt und richtete sich gegen die Polizeiwillkür bei Kontrollen in der Homo- und Transszene.

So sieht das Plakat zum CSD 2018 in Leipzig aus. Quelle: CSD Leipzig

jhz