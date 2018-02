Café „Katzentempel“ kommt nach Leipzig – Auszeit mit Schmusefaktor

Leipzig. Kaffee und Kuchen plus Katze – das gibt es demnächst auch in Leipzig. Das Café Katzentempel aus München plant einen Standort in der Messestadt. „Wir sind auf der Suche nach einer Immobilie“, bestätigte Initiator Thomas Leidner LVZ.de

Gemeinsam mit Kathrin Karl betreibt er den Katzentempel München und vergibt Lizenzen für andere Städte. „Leipzig ist eine spannende Stadt, und als ein Interessent auf uns zukam, haben wir gesagt – ok, das machen wir“, freut sich Leidner. Nach München, Nürnberg und Hamburg öffnet nun in Leipzig die vierte Dépendence des speziellen Cafés.

Auf rund 160 Quadratmetern mit schöner, großer Fensterfront sollen sich in Leizpig vier bis sechs kuschlige Stubentiger tummeln. Die Lage sei noch offen, aber zentral solle es sein, so viel kann Leidner verraten. „Keine 1-A-Lage, das wäre zu belebt“, schränkt er ein. Mit dem „Katzentempel“ wolle man einen Ort der Entschleunigung schaffen und gleichzeitigt etwas für den Tierschutz tun.

Zuhause für Tierheim-Katzen

Tierhaltung und Speisenangebot spiegeln das wider. Auch in Leipzig will das Café Katzen aus Tierheimen ein neues Zuhause bieten. „Wir sprechen die Tierheime vor Ort an, denn die kennen ihre Katzen am besten.“, sagt Leidner. Die Tiere müssen offen und nicht zu ängstlich sein, damit der Café-Alltag für sie nicht belastend wirkt.

Beim Speiseangebot verzichtet das Café auf tierische Produkte. Für Kuchen und herzhafte Gerichte gilt: „Wir sind ein veganes Café“. Ein Katzencafé muss außerdem besondere Hygieneauflagen erfüllen, erklärt. Das wichtigste sei die getrennte Küche mit eigenem Eingang.

Rückzugsort für Stubentiger

Wenn das „Katzentempel“-Team in Leipzig geeignete Räume gefunden hat, könnte das Café nach zwei bis drei Monaten für die Gäste öffnen. „Je nach Aufwand für den Umbau“, so Leidner. Unverzichtbar: Ein Rückzugsort für die Katzen. Damit die Schmusestunde mit Kaffee auch für die schnurrenden Fellknäuel entspannt bleibt.

Von Evelyn ter Vehn