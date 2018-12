Leipzig

Artistik, Tanz und ganz hohe Pferdekunst: In der Show „Welt der Fantasie“ entführen die Produzenten von Cavalluna die Zuschauer in eine Welt voller Elfen, Zauber und Träumereien. Da geht es fast unter, dass auf Grund mehrerer Krankheitsfälle nicht alle Pferde nach Leipzig reisen konnten, sondern stattdessen in einem Zwischenstall verblieben. Die Arena war am gestrigen Nachmittag ausverkauft.

Es ist die Geschichte von Tahin, der in einem kleinen Dorf seinen Gedanken nachhängt und immer wieder eintaucht in zauberhafte Welten voller Fabelwesen – auf der Suche nach Naia, an die er sein Herz verloren hat. Die Reise führt ihn durch Blumenwälder, über die Wolken bis hin zu seinem eigenen Ich – und am Ende wieder zurück in sein kleines Dorf, in dem Fantasie und Wirklichkeit verschmelzen und er endlich Naia, seine Liebe, findet.

Zur Galerie Stimmungsvolle Bilder, schöne Pferde, ausgefallene Kostüme: Die Pferde-Show Cavalluna machte am Sonntag in Leipzig Station. Hier die besten Fotos:

Zweieinhalb Stunden wird das Leipziger Publikum von Tahin mitgenommen. Die Show begeistert Pferdefans und solche, die mit all den Lektionen der Hohen Schule und der klassischen Dressur nichts anfangen können. „Großartig“, meinte etwa Rita Blehke, nachdem alle Pferde, Reiter und sonstigen Akteure aus der Reitarena geritten waren. „Mir haben es besonders die Islandpferde angetan.“ Sie habe sonst gar nichts mit Pferden zu tun, fahre allerdings im Januar nach Island. „Man kann während der Show einfach mit den Gedanken wegdriften und sich treiben lassen“, sagte die 45-Jährige.

Etwas enttäuscht, weil die Stallführung wegen des Krankheitsfalles nicht stattfinden konnte, war dagegen Klara Schnitter. Die Zwölfjährige reitet seit sechs Jahren, war extra aus Freiberg angereist. „Schade, ich hätte die tollen Pferde gern auch mal aus der Nähe gesehen“, sagte sie. Friesen, Haflinger, Isländer, Lusitanos und die Shetland-Ponys – die begeisterte Reiterin hat alle Rassen erkannt. „Ich mag die Friesen, die haben so eine tolle Mähne“, meinte sie. „Aber eigentlich finde ich sie alle voll schön.“ Mama Konstanze hat ihrer Tochter die Karten zu Weihnachten geschenkt und damit einen Volltreffer gelandet. „Seit Monaten liegt sie mir in den Ohren“, lachte die 39-Jährige. „Die Freude war natürlich riesig.“ Natürlich durften da auch Cavalluna-Shirt und eine Tasse nicht fehlen.

15 Jahre Tradition

Die Macher von Cavalluna blicken zurück auf eine 15-jährige Tradition. Insgesamt 57 Pferde sind in der Show zu sehen, hinzu kommen Tänzer und Reiter. Um die Arena Leipzig in eine Reithalle zu verwandeln, waren etwa 1500 Quadratmeter Reitbodenmatten nötig. Darauf kommen 130 Tonnen Sand, auf dem die Pferde dann ihre Kunststücke zeigen. Um die Arena mittels Licht- und Soundeffekten in die richtige Atmosphäre zu tauchen, kommen 100 Movinglights und zahlreiche Lautsprecher zum Einsatz. Um das alles ordentlich mit Strom zu versorgen, verlegen die Cavalluna-Techniker insgesamt knapp neun Kilometer Kabel. In 34 Städten in Deutschland und Europa ist die Show zu sehen.

Die Kartenpreise von bis zu mehr als 80 Euro seien schon nicht ohne, meinte Johanna Johne. Dennoch habe sie das Geld gern investiert, um ihrer Enkelin eine Freude zu machen, sagte die 67-Jährige. „Es lohnt sich auch“, meinte sie. „Das Programm ist abwechslungsreich und es wird viel geboten.“ Zudem müssten ja auch die Pferde versorgt werden.

Eine Tonne Pferdemüsli wird verputzt

Genau genommen sind es etwa 1000 Kilogramm Pferdemüsli und Hafer sowie 70 Ballen Stroh und Heu, die die Rösser in ihren zwei Stallzelten hinter der Arena verputzen. Dafür müssen die Reiter bis zu 60 Kubikmeter Pferdemist jede Woche beseitigen.

Und am Montagnachmittag verzaubert die Show noch einmal das Leipziger Publikum. Bevor dann die Zelte wieder abgebrochen werden – und die Pferde in die nächste Stadt aufbrechen.

Von Linda Polenz