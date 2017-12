Chaos bei den LVB wegen Stromausfall in Leipzig-Paunsdorf

Leipzig. Ausfälle und lange Wartezeiten im Berufsverkehr: Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) hat am Dienstagnachmittag ein Stromausfall in Paunsdorf zu Chaos geführt. Die Straßenbahnlinien 7 und 8 konnten streckenweise nicht mehr fahren. Auch auf mehreren Buslinien kam es zu Ausfällen, teilten die LVB kurz nach 15.30 Uhr via Twitter und in ihrem Online-Verkehrsinformationssystem mit.

7, 8: Stromausfall in Paunsdorf zwischen Paunsdorf Strbf. und Paunsdorf Nord (beide Richtungen) https://t.co/9BW9ygxIAd — LVB direkt (@LVB_direkt) December 5, 2017

"Wir hatten einen Ausfall eines Unterwerkes und deshalb zeitweise keinen Fahrstrom", erklärte LVB-Sprecher Marc Backhaus auf Anfrage von LVZ.de. Einige Straßenbahnen blieben liegen, die Fahrgäste mussten aussteigen. Wodurch die Störung ausgelöst wurde, ist noch unklar. Das müssen nun Techniker klären.

Verspätungen bis zum Abend

Nach etwa einer Stunde war der Strom zwischen dem Paunsdorfer Straßenbahnhof und der Haltestelle Paunsdorf Nord wieder da. Der Verkehr auf den Linien 7 und 8 rollte ab 16.45 Uhr langsam wieder an. "Es muss noch mit erheblichen Verspätungen gerechnet werden, da die Fahrzeuge erst wieder fahrplanmäßig getaktet werden", hieß es bei den LVB.

Wegen des Stromausfalls kam es zu erheblichen Behinderungen vor allem im Leipziger Osten. Die Straßenbahnlinie 8 fuhr ab Wiebelstraße nur bis und ab Sellerhausen (Emmausstraße). Die 7 verkehrte zwischen Wiebelstraße und Sommerfeld mit Umleitung über Torgauer Straße, Portitzer Allee und Paunsdorfer Allee.

Die LVB richteten auch kurzfristig einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Sellerhausen (Emmausstraße) und Paunsdorf Nord ein. Die Ersatzbusse wurden von den Linien 70, 73 und 90 abzogen. Dort kam es zu Ausfällen und Verspätungen.

Von Robert Nößler