Charlotte Kastner – Leipzigerin seit 106 Jahren

Leipzig.. Am 15. April 1912 sank die Titanic – wenige Wochen zuvor hatte Charlotte Kastner das Licht der Welt erblickt. Am Mittwoch feierte sie ihren 106. Geburtstag. „Ich gehe gern spazieren, die Leipziger Luft mag ich sehr“, erzählte die Seniorin an ihrem Ehrentag. Besonders genießt sie es, Sonne und Wolken zu beobachten. Die Welt entdecken und die Schönheit der Natur in sich aufsaugen, das habe ihr schon immer gefallen. „Am schönsten in meinem Leben waren die Reisen“, berichtete sie. In Thüringen sei sie besonders gern gewesen. Sie erkundete bei Busreisen auch den Balkan und fuhr nach der Wende in die Türkei und nach Rhodos.

Seit sieben Jahren lebt Charlotte Kastner im Seniorenheim der AWO in Schönau. Dort ist sie die älteste Bewohnerin, im gesamten Stadtgebiet gibt es sogar noch ältere Einwohner. Für ihr hohes Alter ist Charlotte Kastner noch sehr fit. „Das muss ich ja sein“, lacht sie. Die Jubilarin wurde in Plagwitz geboren, in den 1930er-Jahren arbeitete sie als Näherin am Connewitzer Kreuz. Danach ging die Leipzigerin Jobs in unterschiedlichen Textilbetrieben nach. „Nähen war meine Welt“, sagt sie. Kleider, Blusen und Unterwäsche habe sie hergestellt.

Charlotte Kastner hat mit ihrer Familie jahrzehntelang am Schönauer Ring in Grünau gewohnt. Ihr erster Mann starb 1967. Im Jahr 1982 wurde sie zum zweiten Mal Witwe. Vor zehn Jahren starb ihr einziger Sohn im Alter von 70 Jahren.

Das Geburtstagskind feierte seinen Ehrentag zusammen mit Schwiegertochter Ingeborg Winter (81) und Enkel Torsten Winter (54), der in Borna lebt. Am Abend kam auch noch Charlotte Kastners Urenkel vorbei, um zu gratulieren. Die Familie ließ die rüstige Familienälteste bei einem gemeinsamen Abendessen jedenfalls hochleben.

