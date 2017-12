Christvesper ist nach 50 Jahren zurück am Leipziger Augustusplatz

Schon wieder ein gedenkwürdiger Tag im Zusammenhang mit dem Paulinum: Wenn am Heiligen Abend in der neuen Universitätskirche St. Pauli gleich zweimal die Christvesper der Leipziger Universitätsgemeinde gefeiert wird, ist es die Rückkehr dieses Gottesdienstes an den alten, neuen Ort. Vor 50 Jahren, Weihnachten 1967, fanden in der Unikirche ein evangelischer und ein katholischer Gottesdienst statt. Da ahnte noch niemand, dass nur wenige Monate später, Ende Mai 1968, das Gotteshaus vom SED-Staat vernichtet werden sollte.

„Wir sind die Letzten. Fragt uns aus. Wir sind zuständig“ – die Gedichtzeilen von Hans Sahl kommen einem in den Sinn, begibt man sich auf Suche nach Zeitzeugen. Wer war dabei an jenem Heiligen Abend vor dem Schicksalsjahr der Paulinerkirche? Komponist Günter Neubert weiß, dass er nicht dabei war, er hat aber eine andere Erinnerung: „Als Tonmeister im Rundfunk hatte ich den letzten Rundfunkgottesdienst mit dem Prediger Heinz Wagner mitgeschnitten. Der wurde dann in Anbetracht der Ereignisse nie gesendet.“ Helga Hassenrück, 1967 Theologiestudentin in Leipzig, kann nicht „beweisen“, zum Heiligen Abend 1967 in der Paulinerkirche gewesen zu sein. Sie weiß aber: „Der letzte Gottesdienst am 24. Dezember war der der Katholiken, es erklang wie immer an diesem Tag Mozarts Krönungsmesse, Georg Trexler dirigierte und an der Orgel saß Kurt Grahl. Der wurde im Mai 1968 während einer Toccatta von Bach brutal von seinem Instrument vertrieben.“

Nach zwölf Jahren Bauzeit ist Leipzigs neuer Uni-Campus am Augustusplatz jetzt fertig: Mit dem Paulinum, einem Nachfolgebau für die 1968 gesprengte alte Paulinerkirche, wird am 1. Dezember das letzte Bauwerk des neuen Gebäude-Ensembles übergeben. Zur Bildergalerie

Fragt uns aus – wahre Zeitzeugen gibt es schon. Irene Rotzsch etwa, Witwe des 2013 verstorbenen Hans-Joachim Rotzsch. Er leitete den Universitätschor, bevor er 1972 Thomaskantor wurde. Irene Rotzsch gehörte dem Vokalensemble der Alma mater viele Jahre an. „Zu Weihnachten war es immer besonders erhebend, in der Paulinerkirche zu singen. Für einen DDR-Bürger war es halt ein besonderes Gefühl, eine Kirche zu betreten. Dass der Neubau nun an alter Stelle steht, macht mich glücklich. Wir alle sollten darüber froh sein.“

In Leipzig ist der Nachfolgebau der vor 49 Jahren gesprengten Universitätskirche St. Pauli eröffnet worden. Der scheidende Ministerpräsident von Sachsen, Stanislaw Tillich (CDU), sagte bei einem Festakt am Freitag, mit der Eröffnung des modernen Neubaus könne „eine Wunde in der Stadt endlich heilen“. Zur Bildergalerie

Den Heiligen Abend 1967 in der Kirche St. Pauli erlebte auch Cornelia Krumbiegel. Ihr später Künstlerkarriere machender Sohn Sebastian war damals gerade eineinhalb Jahre alt. Die junge Mutter sang ebenfalls im Universitätschor und war „meist dabei, zu Weihnachten sowieso“. Mit dem Chor und mit der Kirche verbindet sich für sie sogar Familiengeschichte. Im Uni-Chor lernte sie ihren Mann Peter kennen, das Paar heiratete in der Paulinerkirche. Unter deren Untergang litten sie und ihr Gatte, und das sogar persönlich. Der Wissenschaftler hatte schriftlich gegen die Sprengung protestiert, woraufhin ihm über Jahre die berufliche Entwicklung verwehrt wurde. Nie vergessen wird Cornelia Krumbiegel eine Chorprobe im Senatssaal des alten Augusteums wenige Tage vor der Sprengung der Kirche: „Wir traten auf den Balkon, blickten zur Kirche und stimmten unter Hans-Joachim Rotzschs Leitung ,Jesu, meine Freude‘ an.“

Christvespern am 24. Dezember um 15 und 17 Uhr in der neuen Universtätskirche mit Prediger Peter Zimmerling, Universitätskantorei, Blechbläserensemble, Daniel Beilschmidt (Orgel) und Universitätsmusikdirektor David Timm.

