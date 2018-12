„Viele kleine Momente machen eine schöne Kindheit aus“, ist sich Claudia Nerius, die Vorsitzende der Stiftung „Leipzig hilft Kindern“, sicher. Damit sich möglichst viele an eine schöne Jugend erinnern können, unterstützt die Stiftung Projekte mit Kindern und Jugendlichen in der Region. Auch die Erlöse aus dem Benefizkonzert am Sonnabend kommen ihnen zugute.