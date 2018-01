Comeback der Leuchtreklame am Ring-Café in Leipzig

Leipzig. Endlich leuchtet er wieder: der große Schriftzug am Leipziger Ring-Café. Mehr als 25 Jahre lang war die historische Neonreklame an der denkmalgeschützten Fassade defekt. Doch seit Mitte 2017 ließ die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) die 9,50 Meter lange und 1,80 Meter hohe Anlage komplett erneuern und auf LED-Technik umstellen. Für insgesamt 40.000 Euro wurden auch die vier kleinen Leuchtwerbungen an den Arkaden und Eingängen des 1956 erbauten Hauses saniert.

Eine Zeitreise durch die Welt der DDR-Leuchtreklamen in Leipzig: Historische Bilder aus fünf Jahrzehnten und aktuelle Fotos zeigen, wie sich die Stadt an vielen Orten verändert hat. Zur Bildergalerie

Wegen ihres schlechten Zustands konnten die alten Röhren nicht mehr gerettet werden, so LWB-Bautechniker Jürgen Fellenberg. Stattdessen habe die Firma Seiwo Technik aus dem erzgebirgischen Drebach alle Buchstaben detailgetreu mit Hilfe von Schablonen nachgebildet. „Durch die Ausstattung mit LED senken wir den Stromverbrauch um zwei Drittel.“

Auch Birgit Heßler, frühere Restaurant-Chefin im Ring-Café und seit 2006 Pächterin des Traditionslokals, freute sich sehr über den neuen alten Glanz. 2018 will der Hauseigentümer LWB die Fassadensanierung am Ring-Ensemble abschließen. Sie hat bisher 2,5 Millionen Euro gekostet.

jr