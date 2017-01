Leipzig. Am kommenden Sonntag sollten die Schlittenkufen in der Messestadt gut gewachst sein. Denn bei fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee dürfte sich auch im flachen Leipzig so manch gute Rodelbahn finden lassen. „Am Samstagnachmittag näheren sich aus Richtung Westen Niederschläge. Durch die Nacht hinweg werden die Schneefälle andauern und auch am Sonntag kann es gelegentlich noch leichten Flockenwirbel geben“, sagte Meteorologe Manuel Voigt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber LVZ.de.

Was Schlittenfans freut, bedeutet für Hausbesitzer und Autofahrer am Wochenende allerdings auch anstrenge Habachtstellung: „Bei der Schneedecke wird wohl Schneeschieben notwendig werden. Autofahrer sollten aufpassen, es könnte ziemlich glatt werden“, warnt Voigt.

Leipzig friert: Am Wochenende drohen zweistellige Minusgrade. Quelle: André Kempner

Während die Temperaturen am Wochenende kaum unter -5 Grad fallen werden, knackt der Frost in der Nacht zum Samstag noch einmal kräftig: „Es wird richtig schön kalt und klar. In Leipzig sind -10 oder -11 Grad möglich, im Umland können es auch -14 oder -15 Grad werden“, prognostizierte der DWD-Experte.

Ganz anders sind dagegen die Aussichten für kommende Woche, in denen Leipzig wieder Plusgrade und wechselhaftes Wetter erwarten. „Das kann schon ziemlich schmuddelig werden – so wie eigentlich immer in Leipzig, wenn sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt bewegen.“

Von mpu