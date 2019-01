Leipzig

Vom 15. bis 17. Februar 2019 geht das Leipziger Gaming-Festival DreamHack in die vierte Runde. Erstmals können diesmal auch Besucher ab zwölf Jahren die Messe besuchen. Events und Inhalte mit höherer Altersfreigabe befinden sich in einem exklusiven Bereich für ab 16-Jährige.

Fans des virtuellen Wettstreits können sich erneut auf zahlreiche eSports-Turniere sowie Deutschlands größte LAN-Party freuen. So wird in Leipzig der Auftakt der neuen, internationalen Turnierreihe DreamHack Pro Circuit im Auto-Fußballspiel „Rocket League“ gefeiert. Der Preisgeldpool liegt bei 100.000 US-Dollar. Auch der Ego-Shooter-Klassiker „Counter-Strike: Global Offensive“ kehrt im Rahmen eines großen Turniers auf die DreamHack zurück.

Neue Hardware vor Ort bestaunen

Zudem gibt es die zweite Auflage des Hearthstone-Turniers „Win the Winter“, bei dem es um Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro geht. Darüber hinaus wird in diesem Jahr zum ersten Mal der Vereinspokal des eSport-Bundes Deutschland ausgespielt. Ebenso wird das Finale des League-of-Legends-Pokals am ersten Festivaltag ausgetragen.

Im Ausstellungsbereich „DreamExpo“ präsentieren erneut zahlreiche namhafte Konzerne ihre neuesten technischen Errungenschaften im Bereich Gaming-Hardware. Einige davon können gleich vor Ort erworben werden. Erstmals ist zudem die Indie Arena Booth zu Gast. Auf 250 Quadratmetern präsentieren rund 20 Nachwuchsentwickler ihre Projekte.

Kostüme für Computer und Menschen

Ebenfalls eine DreamHack-Leipzig-Premiere: die Internationale Deutsche Casemod Meisterschaft. Dabei werden die schönsten und aufwendigsten Computergehäuse präsentiert. Bei der 24h-Livemodding-Challenge werkeln die Teams an den drei Tagen täglich vor den Augen der Festivalbesucher.

Auch der Publikumsmagnet der Leipziger Dreamhack - der große Cosplay Contest – kehrt am Samstag zurück. Zahlreiche Spielecharaktere werden mit selbstgebastelten Kostümen von 30 Teilnehmern zum Leben erweckt.

Weitere Infos sowie Tickets sind auf www.dreamhack-leipzig.de zu finden. Tageskarten kosten 23,50 Euro, für 54 Euro kann das volle Programm von Freitag bis Sonntag erlebt werden. Kinder zwischen 12 und 15 Jahre zahlen 9,50 Euro bzw. 23 Euro. Tickets für die Teilnahme an Deutschlands größter LAN-Party sind für 109 Euro zu haben.

von CN