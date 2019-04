Leipzig

Es gibt so einige Selbstverständlichkeiten im Kalender. Ostern zum Beispiel oder Himmelfahrt. Leipzig bietet noch einen anderen Automatismus: Jedes Jahr am 30. April wird seit 1998 das Open-Air „ Leipzig zeigt Courage“ gefeiert. Es geht um Signale für Toleranz und Weltoffenheit, denn die sind von Selbstverständlichkeit so weit entfernt wie lange nicht.

Für Werte der Demokratie sensibilisieren

„Wir hatten schon Jahre, in denen es ruhiger war“, sagte Sozialbürgermeister Thomas Fabian ( SPD) am Dienstag bei der Pressekonferenz im Neuen Rathaus. „Doch dieses Konzert muss einfach regelmäßig durchgeführt werden, um den Zusammenhalt zu festigen.“ Sebastian Krumbiegel betonte die Bedeutung vom Einsatz gegen Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Homophobie und Sexismus. „Wir haben Rechtspopulisten in den Parlamenten und im Herbst die wichtigen Landtagswahlen vor der Brust – daher wollen wir für die Werte der Demokratie sensibilisieren, ohne zu moralisieren“, betonte der Sänger der Prinzen und Courage-Initiator, den auch ermutigt, dass OBM Burkhard Jung ( SPD) nach wie vor Schirmherr der Veranstaltung ist.

Zum zweiten Mal auf dem MB-Dach

Zum zweiten Mal steigt das Spektakel auf dem Dach der Moritzbastei; 2017 hatte der Verein „ Leipzig. Courage zeigen“ beschlossen, das Open Air auf dem Markt nicht mehr fortzuführen – hohe Kosten und ein verwässertes Profil waren die Ursachen. Aus der Not machten Krumbiegel, Fabian und Heike Engel (Chefin des Kulturzentrums Anker) in Zusammenarbeit mit der MB eine Tugend: Das neue Courage-Projekt ist weniger aufgeplustert und mehr bei der Sache.

Das zeigt nicht zuletzt das von Booker Rick Barkawitz zusammengestellte Line-up: Hier spielen Bands, denen es ein Bedürfnis ist, sich politisch zu äußern. Dota zum Beispiel, die einst unter dem Namen „Kleingeldprinzessin“ bekannt wurde und sich in ihren Songtexten deutlich positioniert, ebenso wie Danger Dan. Das Mitglied der Antilopen-Gang zeigt auch in seinem Solo-Projekt klare Kante. Hinzu kommt Das Paradies – hinter der Ein-Mann-Band steckt Florian Sievers, frühere Hälfte des Indie-Folk-Duos Talking To Turtles. Der Bekanntheitsgrad des Wahl-Leipzigers geht gerade ziemlich steil nach oben.

Gato Preto haben den „Partyauftrag“

Den laut Barkawitz „Party-Auftrag des Abends“ haben Gato Preto. Die aus Afrika stammende Frontfrau Gata Misteriosa wirbelt im Steampunk-Outfit über die Bühne, Lee Bass trommelt die Stimmung auf der Djembe hoch. Eine Mischung aus Elektro und Township-Grooves soll das Publikum in die Tanzwut treiben.

Vor-Ort-Partner wie Jan Pallmer (Chef der Werbefirma Gangart), Westin Hotel oder Gastronom Dietrich Enk helfen, dass die Kosten beherrschbar bleiben. Einen großen Anteil der Finanzierung steuert erstmals das Land bei, wofür Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) im Rahmen des Projekts „So geht Sächsisch“ gesorgt hat.

Sieger des Jugendwettbewerbs auch dabei

Ach ja, die Siegerband des Courage-Jugendwettbewerbs, die am 26. April in Halle 5 unter sechs Konkurrenten ermittelt wird, bekommt ebenfalls eine große Bühne. Auch so eine Selbstverständlichkeit in Leipzig, am 30. April.

„ Leipzig zeigt Courage“, 30. April, ab 16 Uhr auf dem MB-Dach, Eintritt frei; ab 22 Uhr After-Show-Party im Gewölbe.

Von Mark Daniel