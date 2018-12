Leipzig

Die Deutsche Bahn schließt ihr Reisezentrum im Eingangsbereich des Leipziger Hauptbahnhofs und eröffnet ein neues im Durchgang zur Nikolaistraße im Untergeschoss. Der Fahrgastverband Pro Bahn befürchtet massive Einschnitte beim Service. Gibt es künftig keine Beratung mehr am Schalter? Die LVZ ging dem nach.

Umzug ins Untergeschoss

Das Reisezentrum verlässt den Eingangsbereich des Hauptbahnhofs und zieht ins Untergeschoss. Im Sommer kommenden Jahres soll der Umzug abgeschlossen sein, sagt Bahnsprecher Holger Auferkamp. „Dann eröffnen wir den neuen Standort.“ Der Umzug sei Teil des Komplettumbaus der Promenaden im Hauptbahnhof. Betreiber ECE investiert über 30 Millionen Euro in den nach eigenen Angaben größten Umbau seit Eröffnung vor 21 Jahren. Außer dem Reisezentrum beziehen auch die DB-Lounge und die DB-Kundeninformation neue Räumlichkeiten, erklärt Center-Manager Thomas Oehme. Ferner wird ein Großteil der Geschäfte umgestaltet.

Kritik am Umzug kommt von dem Fahrgastverband Pro Bahn Mitteldeutschland. „Das Reisezentrum hat im Eingangsbereich des Bahnhofs einen idealen Platz“, meint Pro-Bahn-Sprecher Carsten Schulze. Der Umzug sei aus Kundensicht eine Verschlechterung, da die Einrichtung im Untergeschoss schwerer zu erreichen sei. Auf Reisende kämen damit längere Wege zu. Dem widerspricht Olaf Kaboth, der bei DB Vertrieb für die 38 mitteldeutschen Reisezentren der Bahn zuständig ist.

Dienstleistungen an einem Ort

„Wir richten das neue Reisezentrum in die Nähe zum S-Bahn-Tunnel ein“, sagt Kaboth. Er spricht von einer Schnittstelle zwischen Fern- und Nahverkehr. Konkret ziehe das Reisezentrum in die ehemalige gastronomischen Einrichtung „Kokospalme“. Über dem einstigen Asia-Imbiss werde nach dem Umbau das DB-Logo leuchten. Die Räume befinden sich rund 70 Meter vom Tunnel-Auf- und -Abgang entfernt. Wer aus der Leipziger Innenstadt durch die Unterführung in den Bahnhof geht, kommt am neuen Reisezentrum vorbei. Über die Rolltreppe in unmittelbarer Nähe gelangt man in die nächste Etage. Aus Sicht von Center-Manager Oehme bietet der neue Standort eine Reihe von Vorteilen: „Wir bündeln im Untergeschoss zahlreiche Dienstleistungen.“ So betreibt bereits jetzt schon Abellio in der Unterführung seinen Kundenservice. Die Postfiliale soll laut Oehme ebenfalls in die Nähe ziehen, ebenso ein Autovermieter.

Wichtig wäre, so fordert Pro Bahn, dass Reisende, die mit Bus oder Straßenbahn am Bahnhof ankommen, „eine ordentliche Ausschilderung“ vorfinden. Genau das sei geplant, verspricht das Center-Management. Die gesamte Wegbeschreibung in den Promenaden soll verbessert werden.

Fläche wird verkleinert

Der vom Betreiber geforderte Umzug sei der Bahn ein willkommener Anlass, das Reisezentrum zu verkleinern, meint Schulze. In den vergangenen Jahren habe die Deutsche Bahn eine Reihe von Reisezentren geschlossen beziehungsweise stark verkleinert. „In der Tat haben wir künftig deutlich weniger Fläche zur Verfügung“, bestätigt Kaboth. Der Wunsch des Centers komme der Bahn aber nicht ungelegen. Mit der Verkleinerung des Reisezentrums reagiere man auf das veränderte Kaufverhalten der Kunden, sagt Bahn-Sprecher Auferkamp. Die Mehrheit der Kunden kauft demnach heute Tickets am Computer, per Handy oder am Automaten. Nicht mal jeder vierte Reisende suche noch einen Schalter auf. „Und der Trend geht weiter zum Onlinekauf. Angebote wie der DB Navigator fürs Smartphone oder die Internetseiten von bahn.de werden heute bevorzugt genutzt“, so Auferkamp. Das bedeute aber nicht, dass die anderen Vertriebswege verschwinden würden.

Pilotprojekt in Leipzig

Das neue Reisezentrum soll einen Mix aus Beratung und Selbstbedienung bieten. Bei der Bahn spricht man von einem Pilotprojekt: Es gibt weiter wie bisher den klassischen Schalter. „Hier kann der Kunde seine Fragen zu Verbindungen und Umsteigemöglichkeiten stellen und seinen Fahrschein kaufen beziehungsweise umtauschen“, erklärt Kaboth von DB Vertrieb. Darüber hinaus können sich Reisende aber auch selbst informieren. Dafür stehen Selbstbedienungsterminals bereit, an denen sie ihr Ticket online buchen und ausdrucken können. „Bei Bedarf kann sich der Kunde an unser Personal wenden“, erklärt Kaboth. Das helfe auch beim Fahrkartenkauf am Automaten. Beides, sowohl Automaten als auch Service-Terminals, stehen heute schon versuchsweise im Reisezentrum. „Wir erproben das neue Konzept bereits mit Erfolg“, versichert Kaboth. Viele Reisende, so sagt er, ließen sich gern die Vorzüge der neuen Technik erläutern.

Pro-Bahn-Sprecher Schulze sieht das ein wenig anders: „Vor allem wenn die Schlangen zu den klassischen Schaltern lang sind, lässt sich der ein oder andere Reisende zum Selbstversuch an der neuen Technik überreden. Ansonsten eher nicht“, will er beobachtet haben. Die Deutsche Bahn reduziere seit Jahren aus Kostengründen die Zahl der Reisezentren oder verkleinere sie. „Wollen wir hoffen, dass im neuen Reisezentrum in Leipzig nicht am klassischen Schalter-Geschäft gespart wird.“ Das Fachpersonal werde weiter gebraucht: Nicht nur, wenn mal wieder die Server der Bahn Probleme bereiteten oder die Ticketautomaten defekt seien. Viele Kunden kämen zudem nicht mit dem Angebot der Bahn zurecht und bräuchten Beratung. „Ganz zu schweigen von den Kunden, die schlicht Skepsis gegenüber der neuen Technik haben“, so der Pro-Bahn-Sprecher.

Am Service werde nicht gespart, versichert Auferkamp. 25 Mitarbeiter seien aktuell im Leipziger Reisezentrum beschäftigt. Das soll auch so bleiben. „Kürzungen beim Personal wird es nicht geben.“

Von Andreas Dunte