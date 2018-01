DHL dominiert jüngste Airporthistorie

Leipzig. Länder- und Flughafencodes machen Airports weltweit identifizierbar. „LEJ“ – so lautet der IATA (International Air Transport Association)-Code für den Flughafen in Schkeuditz – bedeutet Leipzig. Doch nicht einmal ein Jahr nach der Gründung der „Flughafen Leipzig GmbH“ im September 1990 hieß der Flughafen nicht mehr nur Leipzig: Im Mai 1991 erfolgte die Umbenennung des Airports in „Flughafen Leipzig/Halle“ – dem heute noch gültigen Namen. Der Code „LEJ“ blieb.

Die erste Boeing B 777 F der AeroLogic, der ersten in Schkeuditz ansässigen Fluggesellschaft, setzt 2009 auf. Quelle: Archiv Flughafen Leipzig/Halle

Jene „Flughafen Leipzig/Halle GmbH“ beschloss vor 20 Jahren die Erweiterung im Norden. Nach eifrigem Baugeschehen nach der Wiedervereinigung sollte es auch 1997 mit der Entwicklung des Airports weitergehen. Im April des Jahres konnte zuvor der zehnmillionste Fluggast seit 1990 begrüßt werden. Und das 70-jährige Bestehen des Flughafens feierten rund 80 000 Gäste.

Der 2000 in Betrieb genommene rund 70 Meter hohe Tower. Quelle: Armin Kühne

Am 25. Februar 1998 dann kam die Baugenehmigung für das neue Zentralgebäude. Gut zwei Monate später wurde der Grundstein für die Start- und Landebahn Nord in Anwesenheit der Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf (Sachsen) und Reinhard Höppner (Sachsen-Anhalt) gelegt. Im September feierte der Flughafen das Richtfest am Tower der Deutschen Flugsicherung (DFS).

Der Airport-Express Leipzig Hbf.–Leipzig/Halle Airport–Halle Hbf. am Flughafenbahnhof im Jahr 2003. Quelle: Archiv Flughafen Leipzig/Halle

Zu Beginn des Jahres 1999 landete in Schkeuditz lebende „Luftfracht“: Vier afrikanische Elefanten, die für die Zoos in Dresden und Erfurt gedacht waren, kamen per Flugzeug. Im April begann die Montage der Rollbrücke Ost, und am 10. Juli wurde diese in die Brückenkonstruktion über der Autobahn A 14 eingehängt. Kurz danach konnte das erste Parkhausmodul in Betrieb genommen werden.

Kontraste: Noch im Jahr 2000 wurde neben dem entstehenden modernen Flughafen Mais angebaut – hier von Dieter Seemann. Quelle: Armin Kühne

Am 24. März 2000 ging der neue Tower in Betrieb. Rund um die Uhr ist er seitdem dank einer 24-Stunden-Betriebserlaubnis aktiv. Am gleichen Tag wurde die für interkontinentale Flüge geeignete Start- und Landebahn Nord eröffnet. Der Flughafen stellte in dem Jahr mit 2,3 Millionen Fluggästen einen neuen Passagierrekord auf. Die Fluggesellschaft Condor, die im Jahr zuvor als erste eine Boeing 757-300 in Dienst stellte, eröffnete im November die Strecke nach Sri Lanka. Zum ersten regulären Linienflug von der Nordbahn startete die Lufthansa mit dem A 320 „Halle“.

Sachsens Wirtschaftsminister Kajo Schommer 1999 beim Start zum Bau der neuen Nord-Runway. Quelle: Armin Kühne

Ein neues Terminal, das den ICE-tauglichen Airportbahnhof, die Check-in-Zone, das Parkhaus und die Mall (Reisemeile) verbindet, entstand ab 2001. Die preisgekrönte Architektur von Hans-Georg Brunnert und Partner aus Stuttgart prägt seitdem das Bild des Flughafens. 2003 wurde jenes Zentralterminal eröffnet. Die Deutsche Bahn integrierte den Flughafenbahnhof in ihr Fernverkehrsnetz. Damit war der Flughafen Leipzig/Halle der vierte deutsche Verkehrsflughafen mit direktem Anschluss von schnellen ICE, IC und dem FlughafenExpress der Bahn. Auf eine Jahreskapazität von 4,5 Millionen Passagieren ausgelegt, könnte das neue Terminal jederzeit erweitert werden.

Der Hangar für Volga-Dnepr-Technics im Bau. Quelle: Roland Heinrich

Die Deutsche Post World Net erklärte 2004, ihr internationales DHL-Luftfracht-Drehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle einrichten zu wollen. Ein Jahr später wurde der symbolische erste Spatenstich für die neue Start- und Landebahn Süd vollzogen. Die alte Bahn aus den Jahren 1957 bis 1959 zu sanieren, war nicht sinnvoll.

Grundsteinlegung für den Nordbahnbau 1998. Quelle: Armin Kühne

Nach der Umgestaltung des Terminals A 2006 ging im Juli 2007 das World-Cargo-Center im Frachtbereich Süd mit einer Jahreskapazität von 200 000 Tonnen in Betrieb. Ebenfalls im Juli wurde nach zweijähriger Bauzeit die neue Start- und Landebahn Süd eröffnet. Lufthansa Cargo verband ab da den Airport mit Zielen in Europa, Nordamerika sowie Nah- und Fernost.

Das Zentralterminal wurde von 2001 bis 2003 gebaut. Quelle: Armin Kühne

Im Mai 2008 eröffnete die DHL ihr europäisches Luftfrachtdrehkreuz in Leipzig/Halle. Bis heute wurden hier rund 650 Millionen Euro investiert. Die vorerst letzte Erweiterung – die Erweiterung des Abfertigungsterminals – wurde im Oktober 2016 offiziell in Betrieb genommen.

Im Sommer 2009 ging mit AeroLogic die erste am Flughafen beheimatete Fluggesellschaft an den Start. Ihren Sitz hat sie im alten Flughafenabfertigungsgebäude von 1938. AeroLogic nutzte die erste in Deutschland zugelassene Boeing 777 F. Ein Jahr später wurde am Airport ein neues Feuerwehr-Trainingszentrum mit dem damals deutschlandweit einzigen Boeing-747-Brandsimulator eröffnet. Eine weitere Rollbrücke über die A 14 wurde 2011 in Betrieb genommen, und ein neuer Fahrzeug- und Gerätetechnik-Komplex konnte übergeben werden. Im Norden baute der Flughafen für Volga-Dnepr-Technics 2012 einen Wartungshangar. Heute führt die Firma Amtes hier Checks unter anderem an der AN-124 durch.

*Hans-Dieter Tack, 1940 in Schkeuditz geboren, lebte bis 1986 in der Region. Der Flugzeugschlosser und Diplom-Ingenieur für Maschinenbau war 17 Jahre in Schkeuditz tätig. Als profunder Kenner der Luftfahrtgeschichte arbeitete er an mehreren Publikationen mit. Er ist Vizechef der Gesellschaft zur Bewahrung von Stätten deutscher Luftfahrtgeschichte.

Von Hans-Dieter Tack* und Roland Heinrich