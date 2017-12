DHL sieht keine Möglichkeit für Kontrolle von Millionen Paketen

Leipzig. Für den Paketdienstleister DHL, der in Leipzig sein europäisches Frachtdrehkreuz betreibt, könnte die Millionen-Erpressung nicht zu einem ungünstigeren Zeitpunkt kommen. Während sonst im Schnitt täglich mehr als vier Millionen Paketsendungen verschickt werden, steigt die Zahl in den Wochen vor dem Fest fast auf das Doppelte. „In der Vorweihnachtszeit sind es an einzelnen Tagen bereits jetzt schon mehr als sieben Millionen Pakete“, teilte eine DHL-Sprecherin am Montag auf Anfrage von LVZ.de mit. In der Spitze werden sogar 8,5 Millionen erwartet. Eine Garantie, dass darunter nicht auch gefährliche Sendungen sind, gibt es jedoch nicht.

Alle Pakete bundesweit einzeln zu durchleuchten sei schon rein logistisch nicht realisierbar. „Die Kontrolle des Inhalts jeder einzelnen Sendung ist nicht ohne weiteres möglich“, so DHL. Zur Sicherheit heißt es sehr allgemein: Es würden alle Maßnahmen ergriffen, die „möglich und machbar“ seien, um die Mitarbeiter zu schützen. Zu konkreten Vorkehrungen, die in Leipzig getroffen werden, will sich der Konzern nicht äußern. Im DHL Hub, dem Luftfrachtdrehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle, können pro Stunde bis zu 90.000 Sendungen sortiert und verarbeitet werden. Zu einer möglichen Gefährdung will sich offiziell niemand äußern.

Pakete erst beim Öffnen gefährlich

Die Pakettochter der Deutschen Post rät jedoch generell ebenso wie die Polizei zur Wachsamkeit. „Unseren Kunden empfehlen wir, vorerst nur Sendungen von bekannten Absendern anzunehmen oder Sendungen, die man selbst bestellt hat“, so die DHL-Sprecherin. Eine Bedrohung könne erst entstehen, wenn die Pakete „aktiv geöffnet“ werden. Am Montag gab es wegen vermeintlich gefährlicher Päckchen bundesweit mehrere Fehlalarme. Betroffen war auch die Thüringer Staatskanzlei in Erfurt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden zu dem Potsdamer Erpressungsfall bislang keine Auskünfte gegeben. „Wir unterstützen die Ermittlungsbehörden und stellen diesen alle notwendigen Informationen für eine schnelle Aufklärung zur Verfügung“, heißt es lediglich.

Auch in der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt wurde am Montag ein Päckchen als verdächtig eingestuft. Es stellte sich später als harmlos heraus. Quelle: dpa

Bei der Fahndung nach dem DHL-Erpresser hat die Potsdamer Polizei bereits zwei Dutzend Hinweise erhalten. Eine heiße Spur sei aber noch nicht darunter, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Die nach der Auslieferung einer Paketbombe an einen Apotheker am Potsdamer Weihnachtsmarkt gebildete Sonderkommission „Luise“ wurde auf inzwischen etwa 50 Mitarbeiter aufgestockt.

Erpresser drohen mit weiteren Bomben

Mitten im Weihnachtsgeschäft verlangen der oder die Erpresser von DHL mehrere Millionen Euro und drohen mit weiteren Bomben, wie die Polizei erklärt hatte. Am Freitag war die Paketbombe am Potsdamer Weihnachtsmarkt von Spezialisten der Polizei unschädlich gemacht worden. Bereits Anfang November ging eine ähnliche Bombe bei einem Online-Versandhändler in Frankfurt (Oder) in Flammen auf.

Polizei und Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatten die Bevölkerung gebeten, beim Empfang von verdächtigen Paketen sehr vorsichtig zu sein. Im Zweifel solle auf jeden Fall die Polizei informiert werden. Die Paketbomben könnten zu schwersten Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Von Robert Nößler (mit dpa)