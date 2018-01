Das 1. Baby 2018 heißt Hannah

Leipzig. Beste Stimmung herrschte am ersten Tag des Jahres 2018 in Leipziger Kreißsälen. „Bei uns werden heute mindestens sechs Kinder das Licht der Welt erblicken. Besser können wir uns den Start ins neue Jahr nicht wünschen“, sagte Manuela Powollik, Sprecherin des Klinikums St. Georg, am Montagmittag begeistert.

Im St. Georg wurde auch das diesjährige Neujahrsbaby geboren. Die kleine Hannah kam um Punkt 8.39 Uhr zur Welt. Das Mädchen konnte es wohl nicht erwarten, endlich Leipzig zu entdecken: Der eigentliche Geburtstermin war der 4. Januar, doch dann ging alles ganz schnell. „In der Silvesternacht sind wir um 3 Uhr ins Krankenhaus gefahren, weil es nicht mehr anders ging“, erzählt Vater Sebastian. Hannah wurde dann per Kaiserschnitt geholt. Sie wiegt 3120 Gramm und ist 47 Zentimeter groß. Für die Eltern Cindy (27) und Sebastian (34) aus Gohlis ist es das erste gemeinsame Kind. Beide sind überglücklich. „Das war alles ziemlich aufregend. Aber jetzt geht’s allen gut“, ist der Herr Papa erleichtert.

Nur zwei Minuten nach Hannah, um 8.41 Uhr, kam im Leipziger Geburtshaus „Aus dem Bauch heraus“ die kleine Wilma auf die Welt, unterstützt von den Hebammen Franziska Seelemann und Annett Heitmann-Mbise.

Ebenfalls ein Mädchen wurde um 9.37 Uhr im St.-Elisabeth-Krankenhaus geboren. Die kleine Lilia war da exakt 2860 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. Sie ist das erste Kind von Ustina Dubitsky und Nicolas Defranoux. „Wir sind sehr froh. Die Geburt verlief gut“, berichtet Vater Nicolas. Seit Februar vorigen Jahres ist das Paar verheiratet, die kleine Familie wohnt in Gohlis.

Einen Jungen gab’s aber auch: Im Leipziger Universitätsklinikum brachte Mutter Sandra Dsygar um 12.36 Uhr einen Leonas zur Welt. Er war bei der Geburt 48 Zentimeter groß und wog 2970 Gramm.

