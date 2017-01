Leipzig . Das Leipziger Neujahrsbaby 2017 heißt Lieselotte Kempe. Das Mädchen ist am 1. Januar um 5.12 Uhr im Uniklinikum Leipzig (UKL) auf die Welt gekommen. Lieselotte sollte eigentlich erst in anderthalb Wochen da sein, hatte es dann aber doch eilig.

Mutter Sharon (28) und Vater Martin Kempe (29) waren am Sonntag glückselig. Alles ist glatt gelaufen, der Papa war dabei. „Ein unbeschreibliches Gefühl“, erzählte er. Auch für die Betreuung im UKL haben die beiden nur gute Worte übrig. Lieselotte wog bei der Geburt mit Hebamme Susann Herfurth 3010 Gramm und war 46 Zentimeter groß. Wenn alles klappt, geht es Donnerstag nach Hause.

Die Kempes wohnen in Gohlis; Mutter und Vater arbeiten beide als Krankenpfleger auf der Intensivstation des Herzzentrums. Martin hat jetzt erstmal Urlaub genommen, damit der Start zu dritt in geordneten Bahnen laufen kann. Das Paar hatte im September 2015 geheiratet; Lieselotte ist das erste Kind.

Im St.-Elisabeth-Krankenhaus kam das zweite Leipziger Baby des Jahres auf die Welt – ein Junge. Um 9.30 Uhr war Seojin Oh da, 3260 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. Mutter In Hye Park und Vater Seonghwan Oh – sie stammen aus Korea – freuten sich mit Hebamme Constanze Koschorz über den Nachwuchs.

bm