Leipzig

Das Paulinum am Augustusplatz erobert sich seinen Platz unter den Leipziger Kirchen zurück: Der Nachfolgebau der 1968 gesprengten Paulinerkirche lockt ständig mehr Besucher an – seit seiner Eröffnung am 1. Advent 2017 wurden bereits 150 000 Schaulustige gezählt. Rund 400 Führungen haben die Universität und die Gästeführeragentur „ Leipzig Details“ 2018 angeboten. 75 Gottesdienste und Universitätsverspern sowie 145 weitere Veranstaltungen standen ebenfalls auf dem Programm - von Orgelkonzerten, großen Chor- und Orchesterkonzerten über Debattenreihen und Vorträge bis hin zu Symposien und Konferenzen. Beim Leipziger Tourismus-Preis kam das Paulinum in der Kategorie „Unternehmen“ bereits auf den zweiten Platz. Wegen des Andrangs rät der Paulinerverein, Touristen nicht nur in den verhältnismäßig kleinen Altarraum zu lassen, sondern die Glaswand des Hauses zu öffnen und so den Gesamtraum zugänglich zu machen.

Als Problem hat sich im Paulinum die Sprachverständlichkeit erwiesen. Durch die opulenten hängenden Glassäulen könne sich dieser Schall nicht optimal verbreiten, heißt es. „Die immer noch fehlende Kanzel erweist sich auch akustisch als zwingend notwendige Predigtstätte“, kommentiert dies Ulrich Stötzner, Vorsitzender des Paulinervereins. „Wir erwarten, dass sie nun endlich im nächsten Jahr aufgestellt wird.“

Auch die Raumatmosphäre wird durch die kahlen Wände im Kirchenschiff teilweise gestört. Der Innenraum wirke dadurch „kühl und distanziert“, wird kritisiert. Die Pauliner plädieren deshalb dafür, die zahlreichen Epithapien, die kurz vor der Sprengung aus der alten Paulinerkirche gerettet wurden, wieder an den Wänden des Kirchenschiffs anzubringen.

Am kommenden Sonntag ist im Paulinum ab 11 Uhr ein Predigtgottesdienst zu erleben. Heiligabend lädt das Haus um 15 und um 17 Uhr zu einer Christvesper ein. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird schon um 10 Uhr die ersten Kantate des Bachschen Weihnachtsoratoriums aufgeführt, weil sie der Rundfunk überträgt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird um 11 Uhr zu einem Sakramentsgottesdienst eingeladen. Auch am Sonntag nach den Feiertagen – also am 30. Dezember – findet um 11 Uhr ein Predigtgottesdiens statt. Am Neujahrstag wird das Haus ebenfalls um 11 Uhr für einen Predigtgottesdienst geöffnet; ebenso am 6. Januar.

Von Andreas Tappert