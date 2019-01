Leipzig

Jesus nimmt mit seinen Jüngern auf schrundigen Ziegelwänden sein letztes Abendmahl ein, Gott beseelt Adam im gleichen Ambiente und auch die Gioconda lächelt hintersinnig von den Mauern des Gebäudes, das zuletzt als Heizkraftwerk genutzt wurde und dem man die Patina der industriellen Vergangenheit gelassen hat.

Es ist Kunst zum Eintauchen, Immersive Art, erzeugt durch Batterien von Beamern und einem Soundsystem. Wände und Boden werden zur Projektionsfläche für die Arbeiten der italienischen Renaissance-Genies Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael. Etwa eine halbe Stunde dauert die Inszenierung. Regisseur des Ganzen ist Gianfranco Iannuzzi, der Komponist Luca Longobardi hat die Musik dazu geschrieben, sich dabei aber diverser Vorlagen bedient. Ob nun Carmina Burana wirklich zu Leonardo passt, sei dahingestellt.

Markus Löffler, der gemeinsam mit dem Architekten Ulrich Maldinger das Kunstkraftwerk initiiert hat, wird nicht müde zu betonen, dass dies nicht nur in Leipzig die einzige Institution für Immersive Art sei, sondern in ganz Deutschland. Etwas Vergleichbares gäbe es erst wieder in Paris. Dass er dabei von einer Spielstätte spricht, unterstreicht die Verschiedenheit von den üblichen Galerien und Museen.

Mehr als 100 000 Besucher in den ersten beiden Jahren

Mehr als 100 000 Besucher haben nach Löfflers Angaben in den ersten zwei Jahren der Existenz dieser spezifischen Art der Kunstvermittlung das KKW besucht. Direkter Vorgänger der neuen Schau anlässlich des 500. Todestages Leonardos war seit einem Jahr die „Renaissance Experience“, realisiert vom gleichen Team. Iannuzzi, der solche Spektakel auch in anderen Orten umsetzt, betont den besonderen Charakter der architektonischen Struktur dieser früheren industriellen Einrichtung, die sich vom Whitecube-Charakter anderer Spielstätten, in denen er wirkt, unterscheidet.

Es geht um Unterhaltung, sogar ein bisschen um Überwältigung der Sinne. Weiterführende Informationen über Leben und Werk der drei Künstler muss man sich also anderswo suchen. Auch der in der musikalischen Aufführungspraxis übliche Begriff der Werktreue kann bei dieser Art der Inszenierung keine Rolle spielen. Die Gemälde, Zeichnungen Skulpturen werden zerlegt und in neue Beziehungen gesetzt, teilweise sogar mit Ansätzen der Animation. Dass dabei die ursprünglichen Überlegungen der Schöpfer zu Komposition, Größe und Relationen keine Rolle mehr spielen, ist unvermeidlich. So erscheint es fraglich, ob der Funke Gottes wirklich über eine Entfernung von mehreren Metern auf sein menschliches Geschöpf überspringen kann. Als Dekonstruktion kann man die Herangehensweise bezeichnen, um einen freundlichen Ausdruck zu wählen. Jedenfalls ist die Show geeignet, Lust auf eine tiefergehende Beschäftigung mit dem Thema zu verursachen.

Damit dies auch Kinder und Jugendliche tun, haben Studenten des Studienganges Gamedesign der privaten Vitruvius Hochschule Leipzig – der treffende Name war schon vorher da – eine App für mobile Geräte entwickelt, die im Februar verfügbar sein soll und dann noch weiterentwickelt wird. Der kleine Leo muss dabei diverse Aufgaben bewältigen. „Diese App ist nicht als weitere Biografie von da Vinci zu verstehen“, betont Michael Baur, der Studiengangsleiter. „Man soll stattdessen mit ihr spielerisch die Arbeitsweise des italienischen Universalgelehrten entdecken und erleben.“

Vorträge und eine Lichtinstallation

Zudem gibt es ein ganz seriöses Veranstaltungsprogramm, bei dem unter anderem im Mai die für die Restaurierung des Mailänder Abendmahles verantwortliche Stefania Randazzo einen Vortrag hält und im Juni Maria Giuliana über Mäzenatentum in Geschichte und Gegenwart spricht.

Das ist aber noch nicht alles an Zugaben. In einem Raum des sogenannten Turmes im Kunstkraftwerk hat der ungarische Künstler Erik Mátrai eine Lichtinstallation geschaffen. Ein Kreis aus hellen Punkten schwebt im Raum, darin misst der berühmte Vitruvmann die Dimensionen aus. Leonardo hat ihn zwar nicht erschaffen, mit seiner Zeichnung aber von der Antike in die Neuzeit gerettet. Little Leo von der Spiele-App müsste eigentlich heute die Aufgabe bekommen, die Figur zu gendern.

Leonardo da Vinci – Raffael – Michelangelo. Giganten der Renaissance, ab 19.1. im Kunstkraftwerk Leipzig, Saalfelder Str. 8 b; bis Ende 2019, Di–So 10–18 Uhr

Von Jens Kassner