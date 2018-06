Leipzig

Von Craft Beer über Bach bis zum Disco-Battle: An diesem Wochenende haben die Leipziger bei Events und Ausflügen die Qual der Wahl. Gleich zwei Straßenfeste locken in den Osten und Westen der Stadt, der Zoo feiert große Geburtstagsparty und schon am Freitagabend bebt die Parkbühne im Clara-Zetkin-Park. Ein Überblick:

Bachfest & Bach Open Air: Das Bachfest (8. bis 17. Juni) ist eines der Festival-Highlights im Kulturkalender der Stadt und lockt jedes Jahr zehntausende Besucher, auch aus dem Ausland an. Los geht es am Freitag mit dem Eröffnungskonzert in der Thomaskirche. Viele der insgesamt 160 Veranstaltungen sind schon lange ausverkauft. Festivalluft schnuppern können die Leipziger beim dreitägigen Bach Open Air auf dem Markt. Am Freitag ab 21.30 Uhr steht das Signum Saxophone Quartett auf der Bühne. Am Samstag und Sonntag folgen je zwei Konzerte ab 19.30 Uhr – immer bei freiem Eintritt.

Dieter Thomas Kuhn: „Über den Wolken“, „Dschinghis Khan“, „Griechischer Wein“– die Liste der bekannten Schlager-Hits, die Dieter Thomas Kuhn covert, ist lang. Seine Sommerkonzerte im Clara-Zetkin-Park sind legendär. Massen von Fans in 70er-Jahre-Outfits – viele stilecht mit Sonnenblumen – pilgern einmal im Jahr zum Open-Air-Happening in der Parkbühne, das in diesem Jahr unter dem Tourmotto. „Für Immer Und Dich“ steht. Wer ein Ticket für Freitagabend besitzt, kann sich glücklich schätzen – das Konzert ist seit Monaten ausverkauft. Alle anderen können hier in Erinnerungen schwelgen:

Großer Zoo-Geburtstag: Der Leipziger Zoo feiert seinen 140. Geburtstag zwei Tage lang mit einer großen Party und vollem Programm. Am Freitagabend gehört der Tierpark ab 18 Uhr den Poetry Slamern, Liedermachern und Literaten. Am Samstag bekommt der Zoo noch mehr musikalischen Besuch von Singer-Songwriter Stefan Saffer und Dingoes ate my Baby. Danach präsentiert Moderator Tim Thoelke eine Promi-Ausgabe seiner Show „Riskier dein (B)Tier“ mit Gästen wie Zoochef Jörg Junhold, dem aus der TV-Sendung „Elefant, Tiger & Co.“ bekannten Tierpfleger Michael Ernst, Brisant-Moderatorin Kamilla Senjo oder Schauspieler Michael Trischan.

Genussmesse: Für Liebhaber von saftigen Grill-Steaks, hopfig-fruchtigem Craft Beer oder veganen Spezialitäten wird die Agra im Leipziger Süden am Wochenende zum Mekka. Am Samstag und Sonntag öffnet die Messe „Land & Genuss“ jeweils von 9 bis 18 Uhr ihre Türen. Rund 70 Aussteller bieten Verkostungen lokaler und regionaler Produkte, präsentieren ihre Zubereitung und informieren über Neuheiten. Angeboten werden unter anderem Wurst- und Käsespezialitäten, Honig, Wein, Süßigkeiten oder auch veganes Eis. Lisa Angermann, die Gewinnerin der Sat.1-Kochshow „The Taste“ zeigt am Sonntag das „Picklen“ von süß-saurem Gemüse. Eintritt: 6,50 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Kö-Fest: Die Könneritzstraße in Schleußig wird am Samstag zur Partymeile. Von 14 bis 22 Uhr präsentieren sich die Händler, Gastronomen, Vereine und Institutionen auf der Magistrale mit Angeboten für Groß und Klein. Viele Stände, Livemusik und kulinarische Köstlichkeiten laden zum Schlemmen und Schlendern in Leipzigs Inselstadtteil ein. Der Eintritt ist frei.

Straßenfest im Lene-Voigt-Park: Gefeiert wird am Samstag auch in Reudnitz. Statt Dunkel und dreckig präsentiert sich der Stadtteil beim „Sonderposten – Kunst.Markt.Straßenfest“ von seiner bunten Seite. Von 9 bis 18 Uhr gibt es einen Kunst- und Kreativmarkt, Trödelstände, Livemusik, Theatervorführungen im Freien und vieles mehr. Initiativen und Vereine aus dem Viertel stellen sich vor. Auf den Wiesen kann bei einem Kaffee oder kühlen Getränk gechillt werden.

IfZ × So&So: Ein außergewöhnliches, 21 Stunden langes Disco-Battle zwischen zwei der angesagtesten Techno-Clubs der Stadt steigt von Samstag auf Sonntag bereits zum dritten Mal. Ab Mitternacht werden im Institut für Zukunft (An den Tierkliniken 38) für zehn Stunden die Boxen aufgedreht, ab 10 Uhr morgens geht es dann für elf Stunden im So&So (Theresienstraße 2) weiter. Im Raum steht laut den Veranstaltern nicht weniger als die Frage „wer der beste Club der Stadt ist“. Einige Resident-DJs wechseln dabei die Seiten und stehen im jeweils anderen Club an den Plattentellern. Bis 21 Uhr am Sonntagabend kann bei elektronischer Musik durchgetanzt werden.

Von Robert Nößler