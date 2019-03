Leipzig

Am 26. Mai wird in Leipzig der Stadtrat gewählt. Wie der Wahlleiter am Donnerstag mitteilte, hat der Gemeindewahlausschuss zehn Parteien beziehungsweise Wählervereinigungen mit insgesamt 649 Bewerbern für die Wahl zugelassen. Zwei Parteien wurden aufgrund der nicht ausreichenden Zahl an Unterstützungsunterschriften zurückgewiesen. Bei der letzten Wahl im Jahr 2014 wurden im Vergleich elf Wahlvorschläge mit insgesamt 681 Bewerbern zugelassen.

Folgende Parteien beziehungsweise Wählervereinigungen stehen am 26. Mai zur Wahl (Auflistung nach Bewerberanzahl):

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) – 110 Bewerber

Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD) – 109 Bewerber

Christlich Demokratische Union Deutschlands ( CDU) – 107 Bewerber

Die Linke – 106 Bewerber

Freie Demokratische Partei ( FDP) – 93 Bewerber

Alternative für Deutschland (AfD) – 78 Bewerber

Wählervereinigung Leipzig (Freie Wähler) e.V. (WVL) – 23 Bewerber

Piratenpartei Deutschland (Piraten) – 10 Bewerber

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei) – 9 Bewerber

Leipziger für Grundeinkommen – 4 Bewerber

