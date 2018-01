Das sind die Sieger des Cosplay-Contests auf der Dreamhack

Leipzig. Schrill, ausgefallen und mit viel Liebe zum Detail. Die Teilnehmer des Cosplay-Contests auf der Gamer-Messe Dreamhack in Leipzig haben sich mit ihren Kostümen sichtlich ins Zeug gelegt. Zu gewinnen gab es Preise in verschiedenen Kategorien. Rocco Zschuppe holte in seinem Superheldenkostüm den Titel „Best in show“. Selina Engel wurde für das schönste Kostüm ausgezeichnet, während Jonas Schönewolf für die beste Fantasy-Rüstung geehrt wurde.

Bunt und ausgefallen präsentieren sich die Teilnehmer des Dreamhack Cosplay Contests. Gewonnen hat Rocco Zschuppe in der Kategorie "Best in show". Zur Bildergalerie

In den Kategorien „Best paint“ und „Best SFX“ gewannen Alina Lüttringhaus und Miriam Piuk. Rocco Zschuppe, der gleichzeitig den Hauptpreis gewann, darf im Sommer 2018 auf das Festival „Dreamhack Summer“ in Schweden reisen.

hgw